Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

Nätverk via vinden - bryta strömmen vid åskoväder?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Nätverk via vinden - bryta strömmen vid åskoväder?

Planerar dra nätverk via vinden med switch där uppe, men tanken på att ge sig upp dit för att dra kontakten vid t.ex. åskoväder är inte särskilt lockande.

Tänker att åskan inte bara slår ut switchen som kostar nån ynka hundralapp utan fortsätter genom nätverkskablar och vidare till anslutna enheter?

Vad är bästa lösning? Dra en skarvsladd med stickpropp från ett vägguttag inne i bostaden upp på vinden på nåt snyggt sätt?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Du kan ju låta bli att stänga av den.
Annars kan du skaffa vilket uttag som helst som går att stänga av på distans. Något WiFi-uttag om du inte har något annat smart i hemmet.

Visa signatur

press nu1mlock

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag tror inte det är särskilt stor risk att blixten letar sig in på vinden för att ta vägen via din router in i andra enheter. För du monterar den väl inte på utsidan misstänker jag?

Större risk då att den slår ner i någon elledning i närheten och den tar sig in den vägen istället.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Nja alltså jag är inte bekymrad över att blixten tar sig specifikt till vinden eller så, tänkte mest på överspänningen i elnätet i allmänhet. Man drar ju ut kontakterna på allt annat man bryr sig om i huset men till vinden orkar jag inte ta mig

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av exhale315:

Nja alltså jag är inte bekymrad över att blixten tar sig specifikt till vinden eller så, tänkte mest på överspänningen i elnätet i allmänhet. Man drar ju ut kontakterna på allt annat man bryr sig om i huset men till vinden orkar jag inte ta mig

Gå till inlägget

Jag tänker att strömmen i så fall letar sig vidare via Ethernet kablarna även om du skulle bryta strömmen till switchen, så om du är så rädd om prylarna så är det väl i så fall enklare att plugga ur ethernet kontakten ur respektive pryl inne i bostaden?

Visa signatur

Fractal Define 7 | Seasonic Prime Titanium 850W | ROG STRIX B550-E GAMING | AMD Ryzen 7 5800X3D | Thermalright TRUE copper w. 2x Noctua NF-A12x25 | 32GB TridentZ RGB 3600C16 | Asus GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC | Samsung 980 Pro 1Tb | Samsung 970 EVO 1Tb | 2x Samsung 850 EVO 1Tb @ RAID1 | Samsung 870QVO 4Tb | LG OLED 42C4

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Använd en switch som drivs av PoE så kan du enkelt stänga av den via nätverkskabeln nere i huset. Du vill ju ändå inte dra upp el på vinden för att driva en switch.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av nu1mlock:

Du kan ju låta bli att stänga av den.
Annars kan du skaffa vilket uttag som helst som går att stänga av på distans. Något WiFi-uttag om du inte har något annat smart i hemmet.

Gå till inlägget

Stor risk att spänningen är så hög att en sån inte räcker för att skydda sig.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av blastur:

Använd en switch som drivs av PoE så kan du enkelt stänga av den via nätverkskabeln nere i huset. Du vill ju ändå inte dra upp el på vinden för att driva en switch.

Gå till inlägget

Låter som en bra lösning! Ska kolla upp vad en sådan kostar

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Rådet är inte att stänga av utrustning om det åskar.
Rådet är att dra ut kabeln.

För det specificerade syftet är PoE verkningslöst.

Om du är så orolig över att blixten kan gå via kablarna kan du kika på fiber istället.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av warp64:

Rådet är inte att stänga av utrustning om det åskar.
Rådet är att dra ut kabeln.

För det specificerade syftet är PoE verkningslöst.

Om du är så orolig över att blixten kan gå via kablarna kan du kika på fiber istället.

Gå till inlägget

Jag är för dum för sånt här för jag fattar verkligen inte. Okej, så här är planen:

Inkommande fiber -> Mediaomvandlare -> Router -> PoE-injektor -> Nätverkskabel upp till vinden -> Switch som drivs av PoE -> Patchbox -> Nätverkskablar för fast installation -> Nätverksuttag i rummen

Om jag pluggar ur strömkontakterna för medieomvandlare, router och injektor (samma grendosa i samma rum) så ska ju allt vara lugnt sen?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Har du fiber in i huset kommer inte blixten kunna ta den vägen in.
Däremot kan den leta sig fram till din elcentral och via den nå allt annat i huset som fortfarande är anslutet med kabel.

Med andra ord kan blixten, om du bara dragit ut kablarna du nämner, gå via elcentralen till ditt presumtiva arbetsrum som PC:n står i och sen via den till övrig nätverksansluten utrustning.
Kanske inte det mest sannolika scenariot, men i alla fall möjligt.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av warp64:

Har du fiber in i huset kommer inte blixten kunna ta den vägen in.
Däremot kan den leta sig fram till din elcentral och via den nå allt annat i huset som fortfarande är anslutet med kabel.

Med andra ord kan blixten, om du bara dragit ut kablarna du nämner, gå via elcentralen till ditt presumtiva arbetsrum som PC:n står i och sen via den till övrig nätverksansluten utrustning.
Kanske inte det mest sannolika scenariot, men i alla fall möjligt.

Gå till inlägget

Jag vet att blixten inte går genom fiber.

Som jag skrev i ett tidigare inlägg så drar jag ut strömkablarna på allt jag bryr mig om i huset. Exempelvis dator, TV, förstärkare, robotar m.m

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Tror chansen är noll att åskan tar sig in en vägen.
Men det finns ju överspänningsskydd
https://store.ui.com/us/en/category/accessories-poe-power/col...

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Switchen ska nästan helt säkert matas med likspänning – många switchar går att driva med PoE. Det finns också PoE till 12V-adaptrar och liknande.

Om du verkligen måste ta ur matningen kan du alltså ha den i ett annat utrymme och bara dra ut PoE-adaptern ur sitt uttag. Främst AC/DC-adaptern du skyddar genom att ta ur den.

Finns det redan uttag uppe på vinden så kan du helt enkelt slå av säkringen (i elcentralen). Det i sig kommer skydda mot spikar/störningar som kan döda adaptrar.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar