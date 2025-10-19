Behöver fläkt till intel cpu LGA1150, min vattenkylning pajade å läckte ut i datorn :P

Datorn slutade funka, öppnade den å hittar vätska från vattenkylningen på grafikkortet, jäkla skit. svårt att veta om grafikkortet höll lr ej men man kan ju hoppas. hade corsair h60 vattenkylning, men nu vågar man ju inte ha sånt igen..

Finns det möjligtvis någon som sitter på en fläkt till en LGA1150??? på så vis skulle jag iaf kunna låta allt torka å bara byta fläkt, kanske det funkar med lite tur. och i värsta fall brann väl grafikortet (geforce 1070 gtx). suck. hur mkt otur kan man ha för bara en vecka sen brann min main ssd med windows på oxå, hade just fått igång datorn igen.

alternativt kanske det finns någon som bor i sthlm och är duktig och kan komma och kika eller hjälpa till? bor i Södertälje. jag inte så skicklig på sånt här trots att jag byggt datorn själv.. är sjukskriven och omänskigt fattig på det hela, så ja, ganska känslig situation.

det är en intel 4790k jag har. skapligt begränsat med plats i chassit.