Dator för att ersätta och höja upplevelsen mot PS5 från soffan. Budget 15-20K

Hej!

Byggde en dator senast 2012 för WoW, CS och BF3 och slutade spela runt 2016. Sen köpte jag en PS5 vid launch vilket väckte mitt gamingintresse igen. Nu efter ett par år med PS5 är jag sugen på att åter bygga en gamingdator istället för att köpa nästa generations konsol. Har dock noll koll på delar.

Önskar om möjligt att lira i 4K och 60-120 fps på min S90D från soffan, och jag undrar om detta är möjligt för runt 15-20K? Datorn får gärna vara liten och ”snygg”.

Har tänkt lira BF6 samt de nyaste singleplayerspelen. Uppskattar all hjälp jag kan få, har ingen koll på vad som hänt med komponenter de senaste 10-15 åren