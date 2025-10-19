MSI RTX 3070 Gaming X Trio

minsk78
Säljer ett RTX 3070 från MSI i gott skick.
Köpt 2024-12-18 från en medlem här på forumet.
Sparsamt använt för spel av yngre familjemedlemmar.
Orginalförpackning finns men inget kvitto.
Bud från 2000 kr till och med tisdag kl 18:00
Kan skickas mot 132 kr fraktkostnad.
2000kr + frakt
