Kingston SSDer

svaon
Medlem
●
Kingston SSD
DC600 2TB (1.92) 1500:- båda för 2800:- diskinfo bild 1 endast testade
Billigast prisjakt = 2700
DC600 1TB (960GB) 700:- diskinfo bild2 94% hälsa
Billigast prisjakt = 1400
Det går att köpa ny 4 TB 2.5" SSD för 2900 kr eller mindre.
5700x3D | RTX 3080 | 2 TB M.2 | 32 GB RAM
Detta är datacenter diskar. Men tack för input...
Jag är glad att det fanns en anledning till det högre priset, vill ju inte se nån bli lurad här på Swec
Lycka till med försäljningen
5700x3D | RTX 3080 | 2 TB M.2 | 32 GB RAM
Sänkte lite till så nu är det riktigt bra pris, typ hälften mot vad de kostar på prisjakt.
