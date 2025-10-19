Kingston SSDer

Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Kingston SSD
DC600 2TB (1.92) 1500:- båda för 2800:- diskinfo bild 1 endast testade
Billigast prisjakt = 2700
DC600 1TB (960GB) 700:- diskinfo bild2 94% hälsa
Billigast prisjakt = 1400

Det går att köpa ny 4 TB 2.5" SSD för 2900 kr eller mindre.

Detta är datacenter diskar. Men tack för input...

Skrivet av svaon:

Detta är datacenter diskar. Men tack för input...

Jag är glad att det fanns en anledning till det högre priset, vill ju inte se nån bli lurad här på Swec

Lycka till med försäljningen

Sänkte lite till så nu är det riktigt bra pris, typ hälften mot vad de kostar på prisjakt.

