Dell PowerEdge R620 E5-2630L V2 x2 72 GB RAM

Behöver bli av med med det här åbäket som inte längre kommer till användning...

Dubbla processorer på totalt 12 kärnor och 72 GB DDR3 RAM. Två PSU:er är också installerade. Följer med tre hårddisksslädar för hotswap men säljes utan lagring.

Kom med rimliga bud. Ser inte att den kommer att skickas utan det är upphämtning som gäller för den här besten.

