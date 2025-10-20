PC startar (fläktar snurrar) men får ingen bildsignal - hjälp mig felsöka tack <3

Hej!

Jag har ett problem där min stationära PC inte lyckas skicka någon bildsignal till skärmen. Datorn startar (fläktar snurrar, den surrar) men jag får meddelandet "Ingen signal" på skärmen. Jag får inte upp BIOS/UEFI-skärmen och tangentbordet (Num Lock) lyser inte, även om musen får ström och lyser.

Jag har utfört en del felsökning för att utesluta de vanligaste felkällorna. Jag har försökt att följa lite guider - jag är långt ifrån expert, snarare tvärtom...

Felsökning jag har genomfört:

- Testat med en annan skärm och en ny HDMI-kabel. Ingen skillnad.

- Jag har testat HDMI-kabeln i både det dedikerade GTX 960-kortet och direkt i moderkortets utgång. Ingen bild på någon av dem.

- Jar har testat att prova de två RAM-modulerna en och en i olika platser. Ingen skillnad.

- Gjort en "Power Cycle" (drog ut strömmen och höll strömknappen intryckt).

- Gjort en CMOS-återställning genom att ta ut batteriet och hålla in strömknappen i flera minuter. Ingen skillnad. Är osäker på om jag gjort rätt.

- Tangentbord/Mus: Musen lyser, som sagt - men tangentbordet lyser inte.

Kan också säga att det inte finns något damm i datorn. Allt ser som nytt ut och ser med blotta ögat ut att fungera som det ska. Känner ingen lukt av bränt heller.

Vad mer kan jag testa?

Borde jag köpa nytt moderkort och/eller strömdel för att testa om det gör någon skillnad?

Datorn:

- CPU: Intel Core i5 4460

- Moderkort: MSI Z97 PC Mate

- Grafikkort: MSI GF GTX 960

- RAM: DDR3 8GB (4x2)

- Nätdel (PSU): CM B2 500W

Tack på förhand för er hjälp! <3