ASUS ROG AZOTH tangentbord

Säljer det likt allt annat då datorn är såld ca 3 veckor gammalt origanl kartong och allt finns. Inköpt för 2800
Kom med ärligt bud så löser vi det fort
Läs hela annonsen här
Vad är det för brytare?
ROG NX-brytare
Fast det finns väl massa olika såna brytare?
https://www.komplett.se/product/1243135/gaming/spelutrustning... här är exakt den jag köpte
600 kr 600 + frakt. Medföljer laddsladd?
Alla orginal tillbehör medföljer så som dongel sladd samt låda med extra brytare samt smörjmedel
Mitt fel är Röda mekaniska ROG NX-brytare
Ah topp, tack för det.
Bjuder 650 kr + frakt.
