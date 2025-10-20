Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

ASUS ROG AZOTH tangentbord

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

ASUS ROG AZOTH tangentbord

Säljer det likt allt annat då datorn är såld ca 3 veckor gammalt origanl kartong och allt finns. Inköpt för 2800

Kom med ärligt bud så löser vi det fort

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Vad är det för brytare?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Zelian:

Vad är det för brytare?

Gå till inlägget

ROG NX-brytare

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Fast det finns väl massa olika såna brytare?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Nytt bud: 600 kr 600 + frakt. Medföljer laddsladd?
Gå till annonsen för att lägga ett bud.
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Zelian:

Fast det finns väl massa olika såna brytare?

Gå till inlägget

https://www.komplett.se/product/1243135/gaming/spelutrustning... här är exakt den jag köpte

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Mackiez:

600 kr 600 + frakt. Medföljer laddsladd?

Gå till inlägget

Alla orginal tillbehör medföljer så som dongel sladd samt låda med extra brytare samt smörjmedel

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Zelian:

Fast det finns väl massa olika såna brytare?

Gå till inlägget

Mitt fel är Röda mekaniska ROG NX-brytare

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Scona_tv:

Mitt fel är Röda mekaniska ROG NX-brytare

Gå till inlägget

Ah topp, tack för det.

Bjuder 650 kr + frakt.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar