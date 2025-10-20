386-processorn fyller 40

Den mest tekniskt intressanta delen av historien är när Compaq på 1980-talet genomförde en omfattande baklänges­ingenjörsprocess (clean-room reverse engineering) för att återskapa IBM PC:s BIOS utan att kopiera någon av IBMs upphovsrättsskyddade källkoder. Genom att strikt separera utvecklingsteamen – ett som dokumenterade funktionaliteten och ett annat som skrev ny kod baserat på specifikationerna – lyckades Compaq skapa den första IBM PC-kompatibla 386-datorn.

Detta blev startskottet för hela klonindustrin, som i praktiken öppnade x86-plattformen och möjliggjorde en konkurrensdriven marknad för PC-hårdvara. Denna öppenhet lade grunden för den modulära och bakåtkompatibla PC-arkitektur vi fortfarande använder i dag.

Men vid horisonten skymtar en sluten framtid: ARM-baserade Windows-datorer där hårdvara, firmware och drivrutiner i högre grad kontrolleras av leverantören. Det riskerar att underminera den öppna, reparerbara och utbytbara arkitektur som PC-ekosystemet historiskt har stått för.