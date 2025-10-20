Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

386-processorn fyller 40

1
Melding Plague

386-processorn fyller 40

Intel 80386 lanserades i oktober 1985 och kom att bli en viktig del av PC-revolutionen.

Läs hela artikeln här

Medlem

Grattis! Hoppade däremot inte på PC-tåget förrän nära 10 år senare. PC kändes allmänt tråkig vid sidan av Amiga fram tills att VGA och ljudkort blev "standard".

Har dock numera en gammal IBM PS/2:a med 386:a, VGA-grafik och Deluxe Paint II

Medlem

Den mest tekniskt intressanta delen av historien är när Compaq på 1980-talet genomförde en omfattande baklänges­ingenjörsprocess (clean-room reverse engineering) för att återskapa IBM PC:s BIOS utan att kopiera någon av IBMs upphovsrättsskyddade källkoder. Genom att strikt separera utvecklingsteamen – ett som dokumenterade funktionaliteten och ett annat som skrev ny kod baserat på specifikationerna – lyckades Compaq skapa den första IBM PC-kompatibla 386-datorn.

Detta blev startskottet för hela klonindustrin, som i praktiken öppnade x86-plattformen och möjliggjorde en konkurrensdriven marknad för PC-hårdvara. Denna öppenhet lade grunden för den modulära och bakåtkompatibla PC-arkitektur vi fortfarande använder i dag.

Men vid horisonten skymtar en sluten framtid: ARM-baserade Windows-datorer där hårdvara, firmware och drivrutiner i högre grad kontrolleras av leverantören. Det riskerar att underminera den öppna, reparerbara och utbytbara arkitektur som PC-ekosystemet historiskt har stått för.

Medlem

Äh, den släpptes ju för 20 år sedan.

Medlem

CPU kylare fanns ju typ inte, det fanns typ extra chassifläktar om man hade "tur", hade ett gäng (10-15) novellservers att administrera runt 91-94 där räckte det med kylan i serverrummet.
När började vi med dedikerade CPU kylare?

Medlem

Vad roligt. Grattis till 386:an som gett så många fina minnen.

Medlem
Skrivet av adfactory:

CPU kylare fanns ju typ inte, det fanns typ extra chassifläktar om man hade "tur", hade ett gäng (10-15) novellservers att administrera runt 91-94 där räckte det med kylan i serverrummet.
När började vi med dedikerade CPU kylare?

Min AMD386 hade en kylfläns.
Min Pentium 2 CPU har en fläkt, ser ut som ett instickskort.

Så gissar att Pentium 2 var de första "fabrikstillverkade" CPUerna som använde en fläkt.

Medlem

Jag har aldrig haft nån, och kanske inte använt heller. Jag upplevde att 286 var väldigt vanlig i många sammanhang, bl a det flera kompisar hade, och en dator i skolan och en hemma hos en släkting. Sen byttes antika datorer ut i skolan och hos kompisarna, och då var det 486 som gällde, och samma sak på ett ställe jag gjorde gymnasiepraktik i mitten av 90-talet (innan första generationen Pentium blev dominerande). Själv hade jag Amiga på den tiden, så 68K-processorer där. Första datorn i hushållet med Intel var första generationen Pentium.

Medlem
Skrivet av adfactory:

När började vi med dedikerade CPU kylare?

Var väl främst med 486DX4 och senare?

Har för mig att även många Pentium gick att köra fint med enbart kylflänsar. På min Pentium MMX 166MHz så var fläkten minimal.

Medlem

Jag var på PC-racet lite senare än 386ans tid. Min första PC hade en 486 DX2-66MHz CPU.

Hade dock en kompis som hade en 386a, utan ljudkort (PC-speaker). Minns att han fick väl ut en 5fps i Doom.
Allt var inte bättre förr.

Medlem
Skrivet av ThomasLidstrom:

Min AMD386 hade en kylfläns.
Min Pentium 2 CPU har en fläkt, ser ut som ett instickskort.

Så gissar att Pentium 2 var de första "fabrikstillverkade" CPUerna som använde en fläkt.

Nej, ursprungliga Pentium använde fläkt också. Osäker på hur det var med 486:orna.

Medlem

och idag tar ARM/RISC-V över mer och mer
RIP x86 u had a good run.

Medlem
Skrivet av Erik_T:

Nej, ursprungliga Pentium använde fläkt också. Osäker på hur det var med 486:orna.

486 kom i flera modeller utöver basmodellen på 25MHz, dx2, dx3, dx4, upp till 120MHz, de med högre frekvens hade en liten fläkt.

Medlem
Skrivet av walkir:

Var väl främst med 486DX4 och senare?

Har för mig att även många Pentium gick att köra fint med enbart kylflänsar. På min Pentium MMX 166MHz så var fläkten minimal.

Vill minnas att vi bara hade kylfläns (inte ens kylpasta) när jag och en kompis bytte från en Pentium 100 till MMX 233 Mhz på samma bräda. Om CPU:n mådde bra därinne har jag inget minne av, fungerade gjorde den däremot tills det var dags för en ny maskin några år senare.

Medlem

Min första egna PC var en Compaq Deskpro med just i386. Vill minnas det var en i386SX-25. Bytena till ny hårdvara var frekventa på den tiden om man ville vara up to date. Som "entusiast" låg man hela tiden i framkant och bytte komponenter, det gällde att sälja snabbt när det kom nya generationer. Värdetappen var höga men "pöbeln" låg lite efter hela tiden, så bara man bytte snabbt vid teknikskiften/ofta så kunde man hålla kostnaderna i schack. Speciellt tiden socket7/SS7/Slot 1 tiden var intensiv. Massiva prestandahopp och brutala överklockningar/moddningar var det som gällde.

Det spekuleras i tråden om CPU-kylare, någon gång under 486-tiden menar jag det blev mainstream med aktiv kylning på CPU. Märkesburkar körde gärna med stora flänsar och dukter för att styra luft förbi CPU, det har de iofs gjort ända till modern tid.

Medlem

Fy fan vad jag känner mig gammal nu....

