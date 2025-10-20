Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

msi G2712f 180 hz 1080p skärm

msi G2712f 180 hz 1080p skärm

Säljer skärmen då datorn är såld . Kan skickas i orginal lådan. Skärmen är ca 3 veckor gammal.

Kvitto finns nypris är 1990:-

400 kr Öppnar med utgångspriset + frakt. Inga defekter på panelen (repor, döda pixlar o.s.v?), finns kvitto?
400 kr Öppnar med utgångspriset + frakt. Inga defekter på panelen (repor, döda pixlar o.s.v?), finns kvitto?

allt är felfritt på den! kvitto och allt finns

