Uppgradera 5900X eller 3080?

Tjena.

Burken börjar bli till åren och har fått bekänna lite färg i BF6. Spelar i 1440p och det räcker inte riktigt till längre, särskilt i modes som breakthrough där det är kaos och fpsen är runt 100.

Tittar jag med den interna, skitdåliga fps countern, så ser det ut som att CPU har det jobbigare men på mindre banor så verkar båda lika ”dåliga” hur nu det ens går ihop.

Vad tror övriga?

Blickar jag på tex 5800x3d så verkar inte det vara någon uppgradering alls prestandamässigt utan det känns som att det måste vara en ny flagskepps cpu för att det ska vara lönt och då landar vi på runt 10k allt som allt.

Alternativet är att lägga 10k på GPU, men som det ser ut nu så vill jag inte lägga 20k.

Grafiktunga singelplayerspel med raytracing spelar mer eller mindre inte alls, även om det säkert vore roligt att spela igenom RDR2 eller Cyberpunk en gång.