EA Javelin system error - omöjligt att lösa?

Hej vänner!

Jag har laddat ner Battlefield 6 men stöter på ett problem med EAs anticheat ”javelin anticheat”, så fort jag ska boota upp Battlefield 6 står det bara ”encountered a system error” och att jag ska reinstall tjänsten, men det funkar inte. Starta om datorn funkar inte. Jag har varit inne i bios och härjat, jag har till och med formaterat om datorn, känns som jag testat allt, har under hela tiden blivit guidad av AI och något som i min värld ska vara löst på några minuter har jag nu kämpat med i över 24h, finns det någon som har något tips? Jag förstår verkligen inte var problemet kan vara. Bilden visar en liten del av det jag testat hittills.