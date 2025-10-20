EA Javelin system error - omöjligt att lösa?

Chabean
Medlem
●
Senast redigerat
Visa signatur
Hejsvejs
Hej vänner!
Jag har laddat ner Battlefield 6 men stöter på ett problem med EAs anticheat ”javelin anticheat”, så fort jag ska boota upp Battlefield 6 står det bara ”encountered a system error” och att jag ska reinstall tjänsten, men det funkar inte. Starta om datorn funkar inte. Jag har varit inne i bios och härjat, jag har till och med formaterat om datorn, känns som jag testat allt, har under hela tiden blivit guidad av AI och något som i min värld ska vara löst på några minuter har jag nu kämpat med i över 24h, finns det någon som har något tips? Jag förstår verkligen inte var problemet kan vara. Bilden visar en liten del av det jag testat hittills.
Hejsvejs
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.