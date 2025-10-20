Forum Spel Actionspel och shooters Battlefield Tråd

EA Javelin system error - omöjligt att lösa?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

EA Javelin system error - omöjligt att lösa?

Hej vänner!

Jag har laddat ner Battlefield 6 men stöter på ett problem med EAs anticheat ”javelin anticheat”, så fort jag ska boota upp Battlefield 6 står det bara ”encountered a system error” och att jag ska reinstall tjänsten, men det funkar inte. Starta om datorn funkar inte. Jag har varit inne i bios och härjat, jag har till och med formaterat om datorn, känns som jag testat allt, har under hela tiden blivit guidad av AI och något som i min värld ska vara löst på några minuter har jag nu kämpat med i över 24h, finns det någon som har något tips? Jag förstår verkligen inte var problemet kan vara. Bilden visar en liten del av det jag testat hittills.

Senast redigerat
Visa signatur

Hejsvejs

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar