Hej!

Säljer ett helt nytt, oöppnat MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC jag inte kommer ha användning för.

Kortet är vunnet i en tävling och har garanti genom serienumret hos MSI fram till 2028-04.

Kortet kan antingen skickas eller hämtas upp på plats i Linköping med omnejd ( Betalning via swish i förväg om kortet skall skickas ).

Vid frågor, skicka gärna ett PM.

