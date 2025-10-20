Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC

Hej!

Säljer ett helt nytt, oöppnat MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC jag inte kommer ha användning för.

Kortet är vunnet i en tävling och har garanti genom serienumret hos MSI fram till 2028-04.

Kortet kan antingen skickas eller hämtas upp på plats i Linköping med omnejd ( Betalning via swish i förväg om kortet skall skickas ).

Vid frågor, skicka gärna ett PM.

My other hobby:

https://www.youtube.com/user/DebaTheone1

