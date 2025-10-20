Deba
Hej!
Säljer ett helt nytt, oöppnat MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC jag inte kommer ha användning för.
Kortet är vunnet i en tävling och har garanti genom serienumret hos MSI fram till 2028-04.
Kortet kan antingen skickas eller hämtas upp på plats i Linköping med omnejd ( Betalning via swish i förväg om kortet skall skickas ).
Vid frågor, skicka gärna ett PM.
