AMD Ryzen 7 7800X3D m-ITX mot Mac

fetakniven
Medlem ★
●
Visa signatur
Besök Instagram för en mix av halvtaskiga bilder på pizza, biceps, och transfetter.
Familjen har fått tillökning. Det är dags att sluta spela och börja redigera bebisbilder istället. Önskar därför byta komponenterna nedan mot en Mac med M4-chip.
AMD Ryzen 7 7800X3D
MSI MPG B650I EDGE
Corsair Dominator Platinum RGB expo 2 x 16 GB DDR5 6000MHz
Samsung 980 PRO M.2 2 TB
Corsair SF1000L 1000W
ARCTIC Liquid Freezer III 240
Cooler Master MasterBox NR200P
Har även en Samsung G8 G80SD (32" 4K 240Hz OLED) om du önskar bli av med Macbook/Mac inklusive skärm.
Besök Instagram för en mix av halvtaskiga bilder på pizza, biceps, och transfetter.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.