AMD Ryzen 7 7800X3D m-ITX mot Mac

Familjen har fått tillökning. Det är dags att sluta spela och börja redigera bebisbilder istället. Önskar därför byta komponenterna nedan mot en Mac med M4-chip.

AMD Ryzen 7 7800X3D

MSI MPG B650I EDGE

Corsair Dominator Platinum RGB expo 2 x 16 GB DDR5 6000MHz

Samsung 980 PRO M.2 2 TB

Corsair SF1000L 1000W

ARCTIC Liquid Freezer III 240

Cooler Master MasterBox NR200P

Har även en Samsung G8 G80SD (32" 4K 240Hz OLED) om du önskar bli av med Macbook/Mac inklusive skärm.

