Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Galaxy Tab S11 5G + Book Cover Keyboard

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Galaxy Tab S11 5G + Book Cover Keyboard

Galaxy Tab S11 5G (11'')
SM-X736BZAREUB
och
Galaxy Tab S11 Book Cover Keyboard Slim
EF-DX730BBEGSE

I oöppnade kartonger.
Inkl kvitto från Samsung.

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Nytt bud: 3 000 kr + frakt
Gå till annonsen för att lägga ett bud.
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

3500kr + frakt

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Lägg upp den på tradera så slipper du skambudarna på Sweclockers.
Du borde få i alla fall runt 5.000 kr där.

T.ex.
https://www.tradera.com/item/344237/696797039/ny-ooppnad-sams...

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Phonehero betalar 4830 sek (utan tangentbord eller tillbehör som du kan sälja skilt). 👍

Visa signatur

Samsung 77" S90C QD-OLED || LG OLED 42C2 || Sony 77" A80J OLED || 2x Asus PG32UCDM 32" || Lian Li A4-H2O, Asus ROG STRIX B850-I GAMING WIFI, Asus ROG Loki SFX-L 850W, AMD 9950x3D, 64GB DDR5 6000 CL30, 4TB SN850X, NVIDIA RTX 5090 FE ||  Macbook Pro 14" M4 Pro 1TB 48GB || Asus ROG Azoth med Black Ink V2s (205g0) + Asus ROG Harpe ACE

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Toss3:

Phonehero betalar 4830 sek (utan tangentbord eller tillbehör som du kan sälja skilt). 👍

Gå till inlägget

Tack för tipset. Ska kolla där.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Nytt bud: 5 000 kr + frakt om kvitto finns till
Gå till annonsen för att lägga ett bud.
Visa signatur

ASUS B450 Prime Plus| Ryzen 7 3700X| ASUS GTX 1660 TI DUAL OC| HyperX Fury 3200MHz 32GB| Norctua NH-D15| Samsung 970 EVO PLUS M.2 SSD 1TB| EVGA Supernova G3 650w| Fractal Design Define C| ASUS PCE-AX3000 |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Förresten är det 128gb eller 256gb lagring?

Visa signatur

ASUS B450 Prime Plus| Ryzen 7 3700X| ASUS GTX 1660 TI DUAL OC| HyperX Fury 3200MHz 32GB| Norctua NH-D15| Samsung 970 EVO PLUS M.2 SSD 1TB| EVGA Supernova G3 650w| Fractal Design Define C| ASUS PCE-AX3000 |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

128gb
Kvitto finns

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar