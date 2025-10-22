Win 10 märkliga problem

Hej,

Efter en flytt där datorn transporterades men försiktigt och utan några stötar har jag fått problem.

Det är en win10 med följande komponenter

1 x ASUS ROG STRIX B450-F GAMING

1 x Samsung 970 EVO Plus 1TB

1 x AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz 36MB

1 x Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 2666MHz CL16 Vengeance

1 x Fractal Design Dynamic X2 GP-14 140mm Vit

1 x MSI GeForce GTX 1660 Ti 6GB GAMING X

1 x Fractal Design Define C Svart

1 x Corsair CX650 650W

1 x Windows 10 Home Svensk 64-bit OEM

Då jag ej använt datorn på ett tag gjorde jag uppdateringar och registrerade mig för ett år till win10 support. Misstänker att något här är orsaken. Efter det så tappar datorn kommunikation efter en fem min och det enda jag kan göra är att stänga av den hårt.

Den hittar ej heller något internet (min router fungerar eftersom jag har wifi utan problem) med ethernet kabel. När ethernetkabel är urkopplad låser den sig ändå eller slutar reagera.

Så min misstanke är något med uppdateringen. Kan jag rulla tillbaka den utan internetanslutning? Något annat ni misstänker är orsaken? Mycket tacksam för assistans 😅