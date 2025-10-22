Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

AIO-kylare, RGB-slingor och Ryzen 2600 CPU

AIO-kylare, RGB-slingor och Ryzen 2600 CPU

Har rensat och har lite komponenter över som jag inte längre behöver. Allt fungerade när det demonterades men jag vågar inte garantera något, inga kartonger eller manualer finns. Allt är köpt cirka 2019-2020.

Min förhoppning är att dessa komponenter hamnar hos en ungdom som vill mecka med datorer.

  • Corsair Hydro H115i RGB Platinum 280mm

  • Corsair RGB-slingor

  • Ryzen 2600

Prylarna finns i Luleå och skickas ej.

Läs hela annonsen här

Om du ändrar dig och kan skicka något är jag verkligen i behov av en sån CPU

Om du kan tänka dig skicka mot fraktkostnad är jag intressed av RGB-slingorna.

Hej
Jag kan hämta när det passar dig. Bor i stan.
Skulle bli perfekt för grabben att greja med. Jag försöker så klart överföra mitt intresse på honom

