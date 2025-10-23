Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

XFX AMD RX 6800 XT 319 Merc 16 GB

XFX AMD RX 6800 XT 319 Merc 16 GB

Säljer mitt amd rx 6800xt grafikkort på grund av uppgradering.
Kortet fungerar som det ska och levererar mycket bra prestanda i dagens spel på 1440p. Det har främst använts på helger för att spela CS2.

Vid Furmark-stresstest ligger GPU-temperaturen stabilt på 70–73 °C och hotspot på 96–103 °C. Det kan därför vara läge att byta kylpasta för den som vill dra ner hotspot temperaturen. MEN det påverkar inte funktionen. Jag har dock varken tid eller lust att göra det själv då jag är mitt i en flytt. Det förekommer också coilwhine på vissa spel. Kortet har aldrig överklockats.

Jag kör budgivning och ser vart det landar. Kortet kan hämtas i Norrköping eller skickas mot förskottsbetalning via Swish. Jag säljer bara om priset känns rimligt, annars behåller jag kortet.

Startbud: 2000kr
Köp nu pris: 2999kr

Budgivning stänger söndag kl 21:00

Nytt bud: 2 000 kr Plus frakt
Nytt bud: 2 100 kr Hämtar
Nytt bud: 2 200 kr Hämtar på plats
Nytt bud: 2 300 kr
Nytt bud: 2 400 kr Plus frakt
Nytt bud: 2 500 kr
Noterat!

Tänker att jag stänger budgivningen söndag kl 21:00.

Nytt bud: 2 600 kr
Hur är det med coilwhine på kortet? Hörs det mycket?

Mvh

