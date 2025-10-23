Köpråd - miniITX ~22-23K Budget

Hjälper frugan med att uppgradera sin dator (dvs min gamla dator med en GTX1080), och hon ser det som en investering och vill gärna kunna behålla den minst 5 år till i framtiden utan att den "blir dålig".

Hon säger sig att hon vill spela, lite RDR2 och Horizon och annat, troligtvis i 1440p (även om hon idag har en 1080p skärm), däremot vill hon ha möjligheten att arbeta på datorn med sketchup, v-ray och andra program som har renderingar.

Jag har slängt ihop en ett datorbygge på inet för att säkerställa att komponenterna fungerar, men kommer leta runt för att få bättre priser. Nu var det 5 år sedan jag gjorde min dator, så är lite out-of-the loop så att säga, därav behövs hjälp kring prestanda.

Jag vill mest säkerställa att det är så bra prestanda för pengarna. LÄNK

Tack på förhand!