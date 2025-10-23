Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Köpråd - miniITX ~22-23K Budget

Köpråd - miniITX ~22-23K Budget

Hjälper frugan med att uppgradera sin dator (dvs min gamla dator med en GTX1080), och hon ser det som en investering och vill gärna kunna behålla den minst 5 år till i framtiden utan att den "blir dålig".

Hon säger sig att hon vill spela, lite RDR2 och Horizon och annat, troligtvis i 1440p (även om hon idag har en 1080p skärm), däremot vill hon ha möjligheten att arbeta på datorn med sketchup, v-ray och andra program som har renderingar.

Jag har slängt ihop en ett datorbygge på inet för att säkerställa att komponenterna fungerar, men kommer leta runt för att få bättre priser. Nu var det 5 år sedan jag gjorde min dator, så är lite out-of-the loop så att säga, därav behövs hjälp kring prestanda.
Jag vill mest säkerställa att det är så bra prestanda för pengarna. LÄNK

Tack på förhand!

Så bra prestanda som det går för pengarna är ju det där ganska långt ifrån

Hur hårt sitter det att bygga i just det chassit? Vad är prio egentligen? Litet footprint på skrivbordet eller bara något som man tycker är snyggt? (subjektivt så klart) Eller kan man tänka sig annat format, exempelvic m-atx eller ett mer stående itx chassi?

Skönt att höra! Som sagt är väldigt rostig när det kommer till prestanda.

Chassit är det enda som sitter hårt så att säga, hon blev väldigt fäst vid det.

Kul!

Hade tittat på ett RX 9070 XT då det just nu finns för 6999:- på Webhallen som inloggad! Kommer hålla bättre på lång sikt än RTX 5070, samtidigt som den redan nu är bättre. Tror det är Asus Prime-modellen.

Synd att RAM är så jävls dyrt, men klart frun ska ha 64GB!

Inet.se kör ju sin stream idag, kolla ifall det kommer bra drops på grejor ni behöver:

- CPU
- RAM (32GB brukar droppas, men det duger ju för 99% av folket just nu som bara spelar)
- SSD brukar alltid droppa.
- PSU, corsair agg har vart med förr på dropp, inte SFF-agg dock tror jag.
- Kanske en 1440p skärm?

Kör!

Generellt sett så är AXP-90 go-to kylaren för itx. Du borde få plats med X53 också.

Kan vara värt att kolla på! Har du en länk till webbhallen-kortet? Hittar inte det nämligen.
Tanken kan vara lite att jag också ska passa på, och köra samma setup, fast utan GPU då jag klarar mig på mitt 3080 ett tag till också.

Detta kanske kan vara något.

Vet inte riktigt om de renderingsprogrammen föredrar Nvidia eller AMD.

Prioriterat om lite

CPU - ska du inte slå fps rekord i cs så är 9700 ett finfint alternativ, något billigare och lika bra i de allra flesta scenarion. Drar lite mindre kräm = bra med tanke på begränsningar i kylare.

Mime - 32gb räcker just nu. Vet man inte om man behöver 64 så spara den tusenlappen nu..

SSD - du märker ingen skillnad förutom i benchmarks och vissa väldigt snäva user cases på dessa så här kan man hålla igen lite.

Kylare - undersök alternativen noga. Men den jag tog med har jag provat själv och den gör det den ska. Egentlig vill man nog ha dit något med större fläkt på men du får undersöka om det är möjligt. Allt beror på vilken gpu du klämmer in i den lådan.

Moderkort - mer prisvärt sådant
Kan behöva bios uppdatering men det finns ”flashback” bios på det kortet så det går att fixa utan CPU mm.

PSU - 750w räcker
Behöll modellen, tryggt och bra val.

GPU - upp ett snäpp
Snabbare och mer minne, jag tycker 16gb ram borde vara minimum i en lite mer ”premium” burk.

Sammantaget
Lite billigare och en lite mer balanserad dator som presterar bättre i 1440 spelande

Bygge från Komponentkoll

CPU: AMD Ryzen 7 9700X (3 489 kr hos Inet)
Grafikkort: MSI GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X 16GB OC (8 929 kr hos Proshop)
Chassi: Fractal Design Terra Graphite (1 999 kr hos Webhallen)
Moderkort: ASRock B650I LIGHTNING WIFI (1 842 kr hos Computersalg)
RAM: Kingston Fury Beast Black 32GB (2x16GB) (1 779 kr hos Amazon MP)
SSD: Kingston NV3 M.2 2TB (1 249 kr hos Komplett)
Nätaggregat: Corsair SF750 (1 589 kr hos Webhallen)
CPU-kylare: Thermalright AXP-90 X47 Full Copper (599 kr hos Inet)
Totalt: 21 475 kr

Stort tack!

Svårt att säga, men googlade runt lite snabbt och Nvidia verkar vara lite före i renderingskretsen, medans AMD kan erbjuda bättre overall prestanda.

Detta såg riktigt fint ut faktiskt, och det är inga bekymmer med extra framtidsproofing med 3D-cachen i 9800X3D?

Tobims förslag var vettigt. Du kan ju välja en AMD Ryzen 7 7800X3D så får du 3D-cachen och den är väl mer prestanda/krona jämfört med den fetare 7 9800X3D modellen.

Jag hade dock kört på ett 9070XT före ett 5070 om man vill ha ut max prestanda/krona.

Men var då noga med att kolla så ett 750W psu räcker, annars gå upp till 850.

Är pengar inget issue så ok.. men helt ärligt så är båda dessa cpuer snabba nog, även många år framöver. Jag tycker det är fel prio, lägg hellre slantarna på det bättre grafikkortet. 12gb vs 16gb kommer betyda mer i närtid än några procent mer CPU prestanda i vissa spel…
T.o.m. så att 9700x håller högre klockfrekvens i många fall vilket också betyder något i flera fall. I de allra flesta fall av normalt spelande i 1440p och inte benchmarks i låga upplösningar så är det gpu som sätter begränsningen. Varför all in på CPU och bara halvvägs på gpu är fel prio om man inte pysslar heötid med att mäta fps i cs

Ev kan du kolla in något liknande kylare som denna. Borde ha bättre förutsättningar att vara lite tystare än kylare med 92mm fläkt.
https://www.proshop.se/CPU-flaektar/ID-Cooling-IS-55-BLACK-CP...

Jag håller nog faktiskt med om att lägga extra slanten på GPU:n.

Här är en inspirationsvideo till TS

TERRA Build

Jag hade istället för Terra valt Ncase M2 som chassi. Visst kostar det lite mera och tar ett par veckor att få hem, men å andra sidan är det en månad till black friday och alla erbjudanden som oftast dyker upp då så det jämnar ut sig. Har själv ett Ncase M2 (silver grater) och det är sjukt nördigt och premium, 16 liter utan att behöva oroa sig för temperaturer eller prestanda. Rymmer även de allra flesta grafikkort.

Länk till chassit: https://ncased.com/collections/m-series

Tycker också det finns roligare och kanske vettigare itx eller m-atx att ta sig an men som du ser längre upp så var chassit heligt då det fått en välsignelse av den bättre hälften som ska ha datorn

En stor kompromiss i (typ) alla sandwich lådor är plats för vettig luftkylare. Jag har provat det mesta och… även om det går så är kylare med 92mm fläkt inte särkilt tysta vid belastning. Low profile med 120mm slim har också sina begränsningar.. man behöver komma upp till noctual nh-l12s (70mm) enligt mina egna fältstudier
Eller ev gå på aio för att få till det men då kommer andra utmaningar istället.

Med det sagt så är 2000kr för Terra ett vettigt pris, sett till vad som finns därute.

Hur är det med kylningen egentligen? det står att 7 9800X3D har en TDP på 120W och de kylare som nämts i tråden klarar av att kyla 90W, det känns inte så bra imo. Finns det någon low profile AIO som man kan använda istället?

Du gav en bra bild av förväntningarna på systemet och utifrån det har jag några förslag:

CPU
Valet av 9800X3D är lite overkill för den typen av arbete/användning du beskrev. X3D gör störst skillnad i rena spelscenarion där cache är flaskhals (CS, Valorant, mm), inte i SketchUp/V-Ray där fler kärnor gör mer nytta.
Jag skulle rekommendera Ryzen 9 7900 som första val, eller 7900X om hon kommer jobba med tyngre renderingar mer frekvent. Skillnaden är främst värme och strömförbrukning - 7900 är svalare och lättare att kyla i ett ITX-chassi, medan 7900X pressar ut lite mer råprestanda. 7900/7900X har 12 kärnor, medan 9800X3D bara har 8 kärnor eftersom X3D-modellerna prioriterar cache framför högre kärnantal.

GPU
Här finns störst förbättringspotential. RTX 5070 är i min mening för svagt för 5 års livslängd i 1440p, särskilt när rendering ingår. Ett RX 9060 XT är redan snabbare och billigare, och ett RX 9070 XT ligger i samma prisklass som 5070 men presterar betydligt bättre och ger mycket bättre framtidssäkerhet.
Om hon specifikt behöver CUDA (vissa NVIDIA-optimerade pipelines) kan 5070 Ti eller 5080 vara alternativ, men de program du nämnde kräver det inte längre - AMD fungerar fullt ut i moderna versioner av V-Ray.

I övrigt ser det bra ut - renderingar drar nytta av mycket RAM, och dubbla Gen 5-platser på moderkortet ger bra uppgraderingsmöjligheter när nästa generations SSD:er blir mer relevanta.

Kort och gott:
CPU: 7900 eller 7900X för bättre rendering utan att spelen lider.

GPU:
• 9070 XT: Samma peng, mycket högre prestanda
• 9060 XT: Billigare, ändå klart bättre än 5070

Om CUDA krävs:
• 5070 Ti: Hamnar mellan 9060 XT och 9070 XT men dyrare
• 5080: Något bättre än 9070 XT i rendering, men betydligt sämre pris/prestanda

Om budgeten blir tight så är GPU viktigare än extra RAM eller ett dyrare moderkort, eftersom GPU-valet avgör livslängden i 1440p.

Det finns ju även scenarion där 5070 TI hamnar över 9070 XT, såsom vid ray tracing eller AI upscaling. Sen om det är värt det ökade priset är ju en annan fråga. Jag har själv grubblat över just detta.

Du har en poäng ang kylningen, det är en kompromiss. Det är dock enkelt att aktivera ”eco mode” för CPU för 65w läge så är man av med värsta boostfrekvenserna vid full last på alla kärnor. Men för lättare laster som spel så är detta ett lite mindre problem. Lite tweakande behövs dock för att nå vettig ljudnivå vs prestanda.
Terra har inte plats för aio.. möjligen om man kör utan grafikkort eller ett väldigt litet men för det finns bättre/mindre/lämpligare chassin
Det finns några försök till aio rakt på CPU, vet att corsair gjort en men fördelarna försvinner ju ganska fort… de får ändå en viss storlek med pump mm. Heatpipes är nog lämpligare för ändamålet.

Edit
Hittade lite info om hur storlek på gpu påverkar CPU kylarens maximala höjd.
https://support.fractal-design.com/support/solutions/articles...

Om de olika lägena inte är helt fasta så borde det gå att få in en Noctua NH-L12S med det 5070 ti som jag föreslog. Får man det så är man hemma med kylningen för cuperna vi snackar om.

Du har helt rätt att 5070 Ti kan gå om vid ray tracing och DLSS, där Nvidia drar nytta av tensor-kärnorna.
I just det här bygget blir det dock mindre relevant eftersom hon spelar 1440p AAA där raster är viktigare, och dessutom gör rendering där rå compute och minnesbandbredd väger tyngre. Därför ger 9070 XT mer verklig prestanda och längre livslängd för just det här bygget.

AXP90-X47 klarar 9800X3D utan problem. Används konstant i FormD T1 byggen.

Förutsatt att man inte tänker sig att hon hittar något annat spel hon vill spela under närmsta fem åren, samt att man förutsätter att ray/path tracing kommer bli mindre vanligt snarare än mer vanligt under den tiden. Nu var det längesen jag kollade men det finns exempel där ett 5070 Ti är brutalt mycket snabbare än ett 9070XT medan jag inte tror att jag har sett motsatsen någonsin. Men visst är ett 9070XT något billigare.

Jadu, nu blev det nog svårt att motivera valet för henne, som sagt hon kanske inte är lika insatt som mig i vad som är bsät prestanda. Men om "arkitekt" program om liknande inte längre har problem med AMD som jag sett tidigare (crasher osv), så kanske det är bättre att pivota till att spara någon tusenlapp.

Svårt val!

Fractal Design Terra är ju sjukt snygga chassin. Nu blir man sugen på att konvertera sin dator till mITX.

Lycka till med ditt bygge!

FormD T1
https://formdworks.com/collections/t1-1

Hon är otroligt förtjust i Terra, den kommer inte bytas ut tyvärr!

Tackar tackar!

+1 på den

