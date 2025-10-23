Köpråd - miniITX ~22-23K Budget

Du gav en bra bild av förväntningarna på systemet och utifrån det har jag några förslag:
CPU
Valet av 9800X3D är lite overkill för den typen av arbete/användning du beskrev. X3D gör störst skillnad i rena spelscenarion där cache är flaskhals (CS, Valorant, mm), inte i SketchUp/V-Ray där fler kärnor gör mer nytta.
Jag skulle rekommendera Ryzen 9 7900 som första val, eller 7900X om hon kommer jobba med tyngre renderingar mer frekvent. Skillnaden är främst värme och strömförbrukning - 7900 är svalare och lättare att kyla i ett ITX-chassi, medan 7900X pressar ut lite mer råprestanda. 7900/7900X har 12 kärnor, medan 9800X3D bara har 8 kärnor eftersom X3D-modellerna prioriterar cache framför högre kärnantal.
GPU
Här finns störst förbättringspotential. RTX 5070 är i min mening för svagt för 5 års livslängd i 1440p, särskilt när rendering ingår. Ett RX 9060 XT är redan snabbare och billigare, och ett RX 9070 XT ligger i samma prisklass som 5070 men presterar betydligt bättre och ger mycket bättre framtidssäkerhet.
Om hon specifikt behöver CUDA (vissa NVIDIA-optimerade pipelines) kan 5070 Ti eller 5080 vara alternativ, men de program du nämnde kräver det inte längre - AMD fungerar fullt ut i moderna versioner av V-Ray.
I övrigt ser det bra ut - renderingar drar nytta av mycket RAM, och dubbla Gen 5-platser på moderkortet ger bra uppgraderingsmöjligheter när nästa generations SSD:er blir mer relevanta.
Kort och gott:
CPU: 7900 eller 7900X för bättre rendering utan att spelen lider.
GPU:
• 9070 XT: Samma peng, mycket högre prestanda
• 9060 XT: Billigare, ändå klart bättre än 5070
Om CUDA krävs:
• 5070 Ti: Hamnar mellan 9060 XT och 9070 XT men dyrare
• 5080: Något bättre än 9070 XT i rendering, men betydligt sämre pris/prestanda
Om budgeten blir tight så är GPU viktigare än extra RAM eller ett dyrare moderkort, eftersom GPU-valet avgör livslängden i 1440p.