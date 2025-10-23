Forum Mjukvara Microsoft Windows Tråd

Dekryptera BLE-uppgifter?

Medlem

Dekryptera BLE-uppgifter?

Jag har en Microsoft Surface Precision Mouse som har tre "slots" för Bluetooth-parningar så att jag kan para den till tre maskiner och switcha mellan dessa med en liten knapp på undersidan av musen. Jag har fyllt alla slots: 1) Windows 11, 2) Mac, 3) En annan Mac.

Jag har nu installerat Linux, mer exakt Ubuntu, på samma maskin som kör Windows 11. Det är alltså exakt samma hårdvara inkl. Bluetooth-kort som används i Windows 11 som Ubuntu, men systemen ligger på olika diskar och kan alltså aldrig köras samtidigt.

Eftersom jag fyllt slottarna på musen så kom jag att tänka på ifall det skulle vara möjligt att "lura" musen att första sloten är parad både till Windows 11 och Ubuntu, så att jag slipper para om musen varje gång jag byter system. Efter lite snabb research så verkar detta vara möjligt genom att kopiera diverse uppgifter som MAC-adresser och liknande från Windows 11 över till config-filer i Ubuntu.

Problemet verkar dock vara att musen är BLE och att uppgifterna/nycklarna som behövs för detta är krypterade och verkar svåra att komma åt. Finns det något sätt att dekryptera dessa uppgifter så att jag kan använda det i Ubuntu? Eller har någon sett en guide eller liknande för hur man gör exakt det jag vill åstadkomma?

Medlem

Jag tror terminologin är ”bonded”. Det är när man sparar långtidsnycklar. Att kopiera rätt filer som bluez hanterar under Linux är antagligen inget problem. Att porta dem till ett proprietärt och på den nivån antagligen odokumenterat OS är antagligen svårare.

Medlem

en variant kanske kan vara en DIY mottagare? typ en miniatyr rp2040 men inbyggd usb A kontakt som du kopplar musen till men som sedan agerar "usb mus" för datorn. förutsatt att du antingen kan skriva en sån mjukvara själv eller om det finns befintligt projekt. jag vet det finns massor till spelkontroller av olika märken och på alla olika håll (usb till native, bt till usb, usb till usb etc) men känner inte direkt till något för mus eller tangentbord.

Medlem
Nu har jag inte denna mus men jag har en annan BlE mus med flera profiler och har inga problem att använda samma till åtminstone två datorer.
(De är dock inte på samtidigt)

De flesta BLE devices har en bondedlist där flera enheter lagras och återansluter till kända devices. Vore konstigt om din mus inte har det.

Moderator

Jag tänker KVM (eller USB switch) som lösning. Kopplar du usb-dongeln till KVM så bör det endast ockupera en "slot" för samtliga maskiner som är anslutna till KVM:en.

Dock får du ju då byta enhet genom KVM:en istället för musens integrerade knapp.

Medlem
Jag hittade denna guide:
https://gist.github.com/madkoding/f3cfd3742546d5c99131fd19ca267fd4.

Så det verkar ju gå att göra. Problemet är att jag fastnar på steg 7 eftersom ID:t på devicen inte dyker upp där. Vet inte om det är för att den är BLE?

