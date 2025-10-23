Dator för bildredigering

Hej
Behöver ersätta min gamla dator då den inte klarar win11.
Dator används mestadels till bildredigering i Photoshop. I övrigt inga andra tunga processer, bara outlook, excel mm.
Vill ha ett separat grafikkort, minst 32gb ram tänker jag, intel processeror många kärnor har jag hört är bäst för ändamålet.
Normalstort tower är bra.
Snabb hårddisk, läste om någon ny generation?
Win 11 ska medfölja och jag vill ha den byggd och klar.
Slutligen ska den vara tyst.
Ingen direkt budget men kan det kosta mellan 12-15k så är det ju bra.
Ni hjälpte mig förra gången och den har gått som en klocka sen dess
Tack!