Dator för bildredigering

Här är ett förslag, utan gpu och utan windows och utan byggkostnad. Jag har heller inte tagit särskilt mycket hänsyn till ljudnivå. Processorkylaren ska klara av cpun utan problem och med en vettig profil göra det utan att väsnas. Chassit kommer med tre fläktar och åter igen, rätt fläktprofil och det ska inte väsnas. Inget Windows installerat, det är enkelt att göra själv, väldigt enkelt så länge man har en usb drive 8gb eller större till hands och en dator. När det gäller grafikkort vet jag inte vad som är viktigt för en Photoshop maskin. Vill du ha ett prisvärt grafikkort så släng i ett intel ARC B580, det funkar utmärkt i många scenarier och erbjuder bra hårdvaruaccelration i vissa applikationer och dessutom 12gb vram, nästa steg är i mitt resonemang ett AMD RX 9060 XT 16gb vram eller nVidia 5060/5060ti 16gb vram. Beror på vilka program du tänker köra, ska du BARA köra Photoshop och bara vill ha ett dedikerat grafikkort för lite gaming vid sidan av är ju ett intel ARC B580 ett bra val, lite mer avancerad gaming tycker jag AMD RX 9060 XT 16gb är svårslagen. Behöver du CUDA får du titta på nVidia RTX 5060 korten, 16gb vram är ju att föredra över 8gb versionerna. Vad gäller ram, förslaget har 32gb då jag inte vet om Photoshop uppskattar/ vill ha mycket ram

https://www.inet.se/datorbygge/b1718643/datorbygge

Här är en länk till Puget systems gpu jämförelse där de jämför RTX 5060 ti 16gb, RX 9060 xt 16gb och intel ARC B580:

https://www.pugetsystems.com/labs/articles/nvidia-5060-ti-vs-...

Glhf!