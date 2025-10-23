Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Dator för bildredigering

Dator för bildredigering

Hej
Behöver ersätta min gamla dator då den inte klarar win11.
Dator används mestadels till bildredigering i Photoshop. I övrigt inga andra tunga processer, bara outlook, excel mm.
Vill ha ett separat grafikkort, minst 32gb ram tänker jag, intel processeror många kärnor har jag hört är bäst för ändamålet.
Normalstort tower är bra.
Snabb hårddisk, läste om någon ny generation?
Win 11 ska medfölja och jag vill ha den byggd och klar.
Slutligen ska den vara tyst.
Ingen direkt budget men kan det kosta mellan 12-15k så är det ju bra.

Ni hjälpte mig förra gången och den har gått som en klocka sen dess

Tack!

Hejsan!

Vill inflika att en av de absolut snabbaste processorer för just Photoshop i dagsläget (när det gäller x86/64) är AMD Ryzen 7 9700X och den borde gå att hitta för runt 3300kr. Ska sätta mig och titta lite närmare på det. Här är en länk till Puget Systems Photoshop test:

https://www.pugetsystems.com/solutions/photo-editing-workstat...

Återkommer

Här är ett förslag, utan gpu och utan windows och utan byggkostnad. Jag har heller inte tagit särskilt mycket hänsyn till ljudnivå. Processorkylaren ska klara av cpun utan problem och med en vettig profil göra det utan att väsnas. Chassit kommer med tre fläktar och åter igen, rätt fläktprofil och det ska inte väsnas. Inget Windows installerat, det är enkelt att göra själv, väldigt enkelt så länge man har en usb drive 8gb eller större till hands och en dator. När det gäller grafikkort vet jag inte vad som är viktigt för en Photoshop maskin. Vill du ha ett prisvärt grafikkort så släng i ett intel ARC B580, det funkar utmärkt i många scenarier och erbjuder bra hårdvaruaccelration i vissa applikationer och dessutom 12gb vram, nästa steg är i mitt resonemang ett AMD RX 9060 XT 16gb vram eller nVidia 5060/5060ti 16gb vram. Beror på vilka program du tänker köra, ska du BARA köra Photoshop och bara vill ha ett dedikerat grafikkort för lite gaming vid sidan av är ju ett intel ARC B580 ett bra val, lite mer avancerad gaming tycker jag AMD RX 9060 XT 16gb är svårslagen. Behöver du CUDA får du titta på nVidia RTX 5060 korten, 16gb vram är ju att föredra över 8gb versionerna. Vad gäller ram, förslaget har 32gb då jag inte vet om Photoshop uppskattar/ vill ha mycket ram

https://www.inet.se/datorbygge/b1718643/datorbygge

Här är en länk till Puget systems gpu jämförelse där de jämför RTX 5060 ti 16gb, RX 9060 xt 16gb och intel ARC B580:

https://www.pugetsystems.com/labs/articles/nvidia-5060-ti-vs-...

Glhf!

Om du vill ha en tyst dator för bildredigering så är kanske en Mac mini ett alternativ?

ex https://www.inet.se/produkt/2226493/apple-mac-mini-m4-24gb-51...

Om windows inte är ett krav säger jag Mac Mini med 16gb kommer duga mer än väl om du inte måste ha mer Ram.
Även om det för mig personligen är överdrivet med 32GB, har 16GB själv och klarar mig utmärkt med det.
Mycket bra pris via apple edu. Tror inte de kollar om man verkligen är student vid beställning så väl värt att prova.
https://www.apple.com/se-edu/shop/buy-mac/mac-mini

Kolla denna YouTube så ser du att en M4:as rena prestanda gör att det den presterar bättre än intel/amd i photoshop.
https://youtu.be/SmWXEOGBUXo?t=559

Skrivet av pt96hni:

Om du vill ha en tyst dator för bildredigering så är kanske en Mac mini ett alternativ?

ex https://www.inet.se/produkt/2226493/apple-mac-mini-m4-24gb-51...

Tänkte också det men TS sa att han ville ha dedikerat grafikkort så knåpade ihop ett x86/64 bygge. Tror också som Kelo att 16gb versionen borde räcka isf. Dock känns ju 512gb storage lite i underkant 2025 men jag kan ha fel

Skrivet av Kelo:

Om windows inte är ett krav säger jag Mac Mini med 16gb kommer duga mer än väl om du inte måste ha mer Ram.
Även om det för mig personligen är överdrivet med 32GB, har 16GB själv och klarar mig utmärkt med det.
Mycket bra pris via apple edu. Tror inte de kollar om man verkligen är student vid beställning så väl värt att prova.
https://www.apple.com/se-edu/shop/buy-mac/mac-mini

Kolla denna YouTube så ser du att en M4:as rena prestanda gör att det den presterar bättre än intel/amd i photoshop.
https://youtu.be/SmWXEOGBUXo?t=559

Här är Pugets test där AMD Ryzen 7 9700x klår Mac M4 mini något i Photoshop:

https://www.pugetsystems.com/pugetbench/results/compare/Puget...

Skrivet av [SmR]BMF:

Tänkte också det men TS sa att han ville ha dedikerat grafikkort så knåpade ihop ett x86/64 bygge. Tror också som Kelo att 16gb versionen borde räcka isf. Dock känns ju 512gb storage lite i underkant 2025 men jag kan ha fel

Extra lagring på en Mac mini löses enkelt med ett externt kabinett:

https://www.inet.se/produkt/8907028/satechi-usb4-nvme-ssd-pro...
samt sedan en M2 SSD ex.
https://www.inet.se/produkt/4306103/wd-black-sn7100-2tb-gen-4

Skrivet av [SmR]BMF:

Här är Pugets test där AMD Ryzen 7 9700x klår Mac M4 mini något i Photoshop

Bortsett från omskalning av 150MP-bilder, så var det minimal skillnad (med även viss fördel till M4:an).

Frågan är hur bra en M5:a nu står sig.

Själv hade jag utan tvekan valt Apple för allt som rör Adobe.

Glöm inte heller bort GPU-delen i Apple Silicon.

Skrivet av walkir:

Glöm inte heller bort GPU-delen i Apple Silicon.

Den är bra! Men den stora frågan är ju vad TS tänker ha sin grafikdel till

Skrivet av [SmR]BMF:

Den är bra! Men den stora frågan är ju vad TS tänker ha sin grafikdel till

Troligen Lightroom Classic eller Photoshop.

Jag röstar också på Mac mini, men det beror ju helt på om man tycker om macOS eller inte. Adobes program är dock bra optimerade för Mac så prestandamässigt är det inga problem överhuvudtaget. Väldigt tyst och sjukt liten i storleken är den också (lätt att placera var man vill). Lagring bör ordnas, antingen en extern SSD eller en NAS om bildarkivet är stort.

Dator: Ja
Telefon: Ja

Citera flera Citera
