AM4 Moderkort och 2x Noctua NF-A12x25

AM4 Moderkort och 2x Noctua NF-A12x25

- Söker ett AM4 moderkort för uppgradering åt en vän som just nu sitter på en gammal artefakt till dator.

Kommer köras med en 5 2600 och 16 gb ram, så behövs verkligen ingen värsting
Något enkelt duger utmärkt!
Enda kravet är ett den har minst en M.2 slot.

- EDIT: Söker också två stycken Noctua NF-A12x25.

Svar i tråden eller PM går lika bra.

Danke

https://www.amazon.se/ASRock-B550M-HDV-st%C3%B6der-processore...

här har du en billig och stabil b550 som är lite som bregott smör för am4.

nu såg jag att det var en 2600 prolle, så om han inte kommer uppgradera CPU och fortsätta köra på pcie 3.0 så kan ni köpa denna jag länkar nedanför, har redan byggt 2 datorer med detta moderkort (1 till min htpc med en ryzen 5500 och 1 till sambons farfar med ryzen 4500)...

https://www.amazon.se/GIGABYTE-A520M-MicroATX-moderkort-A520-...

Tack för tipset, men letar primärt något som förhoppningsvis är några hundralappar billigare - men dyker det inte upp något så kanske det får bli så!

Tjena! Har ett Asus B450-F liggandes. https://rog.asus.com/se/motherboards/rog-strix/rog-strix-b450...

Något som är intressant?

Mvh
Dennis

Skrivet av Dedde:

Tjena! Har ett Asus B450-F liggandes. https://rog.asus.com/se/motherboards/rog-strix/rog-strix-b450...

Något som är intressant?

Mvh
Dennis

Klart intressant.
Har du något ungefärligt pris i åtanke?

Skrivet av Zelian:

Klart intressant.
Har du något ungefärligt pris i åtanke?

500kr + frakt?

Skrivet av Dedde:

500kr + frakt?

Kan du tänka dig att stå för frakten så tar jag det för 500 kr - annars får jag nog avvakta lite och se

