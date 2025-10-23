Söker AM5 paket (MOBO och CPU)

Skyte3
Tjena tänkte uppgradera till AM5 och behöver några delar till.
Söker en B650/B850 (inte asus prime) och en Ryzen 9600x, 9700x eller möjligtvis 7800x3d om den är till ett rimligt pris.
Har redan RAM så det behövs ej.
Hare gött!
Hej
Har en Ryzen 5 7600x för 1600kr
Kvitto finns, ej använd.
Tjena tack för svar men hoppar, vill gärna ha den lägre strömkonsumptionen av de nyare processerna.
Lite rädd att mitt powersupply inte pallar med
