Vågar jag skriva på ett kontrakt?

Vågar jag skriva på ett kontrakt?

Har kommit i kontakt med en person som hjälper mig med att fixa en hemsida för under 5 000kr. Nu när jag vill gå vidare och att han börjar med sidan säger hen att han behöver mitt personnummer för skriva på kontrakt. Jag frågade om det är nödvändigt för så lite pengar men han säger att det är för bådas bästa och att sidan tillhör mig efter betalning.

Jag förstår hen till hundra procent men det skrämmer mig ändå och jag vet att jag ska läsa hela villkoren och det finstilta. Pengarna jag betalar kommer hen ändå inte skatta för utan det blir hobbyverksamhet.

Kan det vara att det är för att du ska få RUT-avdrag på tjänsten kanske?

Jag hade nöjt mig med namn och e-post.

Vad är det för farligt att ge ut din personnummer menar du? Det kan han hitta själv ändå på 5 sekunder via Google. Offentliga uppgifter i detta konstiga land.

Helt enig, inget farligt med att ge ut det.
Det kan ju kanske vara för att säkerställa att du är du (signa något med BankID?).

För en hemsida? Hade ingen aning om att man fick rut för det.

Har jag sagt att det ör farligt?

Nä, det faller inte inte RUT, så ignorera det

Nej men ett kontrakt? Ok vi kom överens om 1500kr för en hemsida hen ska fixa åt mig. Jag tänkte mer på att hen gör det på hobbynivå men sen kommer kontrakt och saker fram som att jag anlitar ett megaföretag som ska bygga en gigantisk hemsida åt mig. Är det inte lite överdrivet med kontrakt och att personen säger att sidan tillhör mig efter betalning?

Svårt med pronomen?

Vet inte hur van du är vid att köpa tjänster och göra affärer, men om jag ska köpa något känns det lite mer förtroendeingivande om det står svart på vitt vad det är jag köper och vad jag har committat till.

Spelar ingen roll vad en tjänst kostar, kontrakt är alltid bra så man faktiskt har nåt att komma med om ena parten strular, annars blir allt ord mot ord.

Den sista är definitivt nåt man vill ha med. Den som skapar hemsidan är annars rättighetsinnehavaren, i och med kontraktet skrivs äganderätten över till dig. Du vill väl inte att den personen ska vara ägare av din hemsida resten av livet?

Varför motsätter du dig det då?

Det finns inga formkrav för överlåtande av upphovsrätt så vitt jag vet, så ett avtal med bara namn på kommer sannolikt att vara precis lika giltigt. Så länge man själv heter det som står på avtalet lär det inte vara några problem.

Om TS är lite om sig så skriver hen avtalstexten själv i stället för att låta motparten göra det.

Ser inte problemet heller bara man kollar kontraktet. Låter som att killen har koll. Dels får han säkerhet i att han kan hänvisa till kontraktet när det är klart. Dels kan du hänvisa till kontraktet om du anser att det inte är klart.

Gör det också betydligt lättare att påvisa var pengarna kommer ifrån och betalas till när det kommer till AML och anti-terrorismfinansiering om någon av er skulle bli granskade.

Det har jag inte sagt nåt om, för det var inte frågan i just den kommentaren, bara att man måste skriva över rättigheter.

Det kan vara så att han är den som har ett företag och tänkte fakturera dig? Enligt skatteverket behöver fakturan ställas ut till en person eller organisation, vilket innebär ditt personnummer, adress etc.

Du ska inte heller vara rädd för ett kontrakt. Det ska i så fall visa hans skyldigheter att leverera en produkt ni kommit överrens om, samt din skyldighet att betala honom för denna produkten. Om kontraktet slutar där har du kanske inte rätt till några ändringar i framtiden, utan måste betala mer pengar när du kommer om några månader med saker du vill ha åtgärdat. Det kan vara ett sätt för honom att gardera sig mot att behöva jobba på din hemsida i oändlighet utan att få mer betalt.

Kontrakt är bra, visar på att han är en seriös aktör, eller försöker bli det

