Acer Nitro 17 AN17-42 / 17,3" / RTX4070 / R9-8945HS / 16GB / 1TB

1
Säljer bärbar dator som är väldigt sparsamt använd, den åkte in på garantiärende (fel på batteriet) och jag byggde en stationär istället då jag inte kunde vänta i flera månader på verkstaden.

Den har ankommit till butiken igen så nu lägger jag upp en annons lite i förtid, den var helt fri från synliga användningstecken när jag lämnade in den så jag antar att det är så fortfarande.

Bilder kommer att laddas upp imorgon efter jag har hämtat den, den kommer komplett i originalkartong.

Passar förhoppningsvis väl till någon som julklapp eller bara för någon som vill kunna spela med ordentlig FPS.

Garanti finns fortfarande fram tills 1:a april 2026.

Bud från 7000kr, hämtas i Gustavsberg men kan fraktas om köparen står för frakten.

Allt gott,
Jeremy

Nytt bud: 7 000 kr + frakt
Nytt bud: 7 000 kr Upphämtning! Och Om nu allting fungerar som det ska…
Nytt bud: 7 200 kr Hämtar
AMD Ryzen 7800X3D, Asus TUF X670E, G.Skill 32Gb 6000mhz CL30, Sapphire Radeon RX 7900 XTX NITRO+ 24GB, Arctic Liquid Freezer II 360, ASUS TUF Gaming 1000W Gold, Kingston KC3000 1TB NVMe, Samsung 980 1TB NVMe, Antec Torque ATX, Acer Predator X34GS 180hz.

Nytt bud: 7 500 kr + frakt
Nytt bud: 7 600 kr
