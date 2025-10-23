Kan ej logga in på min PC

Hej!

Har under en längre tid försökt att komma in på min PC. Men där man skall uppge sin pin så kommer det ett felmeddelande:

"Ett fel uppstod och din pin-kod är inte tillgänglig. Klicka här för att konfigurera din PIN-kod igen

Skapa min PIN"

När jag klickar på skapa min PIN så händer det inget(se bild)

bild 1

Har även försökt att återställa min dator via att hålla in shift och starta om den felsök och Återställ datorn, behåll mina filer.

Då kommer jag ytterligare till ett ställe där jag ska ange lösenord, men den säger fel lösenord(se bild)

bild 2

Klickar jag på ta bort alla mina filer så stoppar installationen efter ett tag och säger att ett fel inträffat(detta sker på nästan alla alternativ efter Shift+starta on PC)

Vad kan jag göra för att komma in i min PC?

Bör tillägga att jag är helt värdelös vad gäller dator och dess delar.