Argb hub med USB

Argb hub med USB

Jag är på jakt efter ennu en ARGB hub som även ansluts via intern USB 2.0 port likt DENNA från coolermaster.

Jag har fått reda på att den är har slutat att tillverkas och jag behöver en likvärdig.
Notera att hubben från coolermaster har en USB anslutning så jag kan kontrollera varje ARGB header helt individuellt.
Allts ingen "daisy chain".

Sista kravet är att den skall kunna användas ihop med Signal RGB

Tror det lättaste är om du går till open rhb och kollar vilka hubbar den stöjer till att börja med.

Open rhb? Aldrig hört talas om. Men när jag söker på det så hamnar jag på en tysk bank.
Är det så att du menar open rgb?

Men problemet är att jag inte hittar några hubbar alls där jag kan styra headers helt individuellt.

