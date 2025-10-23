Argb hub med USB

Jag är på jakt efter ennu en ARGB hub som även ansluts via intern USB 2.0 port likt DENNA från coolermaster.

Jag har fått reda på att den är har slutat att tillverkas och jag behöver en likvärdig.

Notera att hubben från coolermaster har en USB anslutning så jag kan kontrollera varje ARGB header helt individuellt.

Allts ingen "daisy chain".

Sista kravet är att den skall kunna användas ihop med Signal RGB