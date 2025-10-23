Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Jabra Evolve2 65 Flex

1
Medlem

Tja
Fick ett par hörlurar av en leverantör för en tid sen som inte kom till användning så tänkte kolla om någon vill köpa

Behåller mig rätten att sälja till vem jag vill.

Läs hela annonsen här

Medlem

Om det är följande finns de för strax under 1900:- på både Amazon och Compumail för usb-a varianten och 2.1k för usb-c varianten.

Compumail usb-c variant
Amazon

1
