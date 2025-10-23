Råd kring RTX 5090

Hej!

Har nyligen installerat ett Palit RTX 5090 OC och gjort lite Benchmarks via 3DMark (Steel Nomad, Speedway) samt lirat lite krävande (och icke-krävande) spel för att se temperaturer och framför allt hur många W som dras.

Ser att kortet nästan direkt hoppar till 600W och sedan bollar mellan 600W och 608W. Temperaturen hoppar mellan 70-79c vilket är rimligt.

Mitt PSU är ett Phanteks AMP GH 1000W Platinum ATX 3.1 där 12V-2×6 kabeln ser ut att vara rejtad till 600W.

Detta gör mig lite nojig Är det ok att kortet tar strax över 600W kontinuerligt? Min uppfattning var att kortet då och då kunde dra strax över 600, inte att det skulle vara standard.

Hur ser ni på detta? Är det aktuellt med en power limit eller en undervolt? (Var längesedan jag gjorde något sådant så behöver isf er experthjälp)

Stort tack för att ni tog er tid att läsa!

Mvh

Thundermaster