Dator som rasslar, skakar och låter konstigt.

Jag satt o spela sea of thieves då datorn börja låta konstigt ibland. Sen vart det högre o högre och skaka mer, gjorde det man nog ska göra o stängde ned datorn. Har kollat om det var något som låg emot någon fläkt men nej det är det ej... någon som har en aning om problemet?
Det lär vara en fläkt, men kanske inte någon du ser. Fläkten inne i PSU kanske håller på ge upp? Om det är en äldre dator borde du vara försiktig så det inte börjar brinna. Jag hade ett gammalt nätagg som la av och började ryka ganska kraftigt, det var väldigt obehagligt.