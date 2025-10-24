Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Windows slutar visa innehållet i nedladdade filer
Visa signatur
Observera att i 0.6.0 av Custom SweC så finns det en bugg som gör att du måste uppdatera manuellt! Gör det här
Custom SweC - Optimerar utseendet på Sweclockers. 4 Okt : v0.6.1 Dölj namnen i top/notifications menyn!
Installera Custom SweC UserCSS
dlq84
Medlem ★
●
Visa signatur
Observera att i 0.6.0 av Custom SweC så finns det en bugg som gör att du måste uppdatera manuellt! Gör det här
Custom SweC - Optimerar utseendet på Sweclockers. 4 Okt : v0.6.1 Dölj namnen i top/notifications menyn!
Installera Custom SweC UserCSS
Visa signatur
Observera att i 0.6.0 av Custom SweC så finns det en bugg som gör att du måste uppdatera manuellt! Gör det här
Custom SweC - Optimerar utseendet på Sweclockers. 4 Okt : v0.6.1 Dölj namnen i top/notifications menyn!
Installera Custom SweC UserCSS
jnsson
Medlem ★
●
Visa signatur
Stationär PC: Chassi: Phanteks Enthoo EVOLV ATX MB: MSI B550 Gaming Plus CPU: AMD Ryzen 7 5700X Kylning: Noctua NH-U12S GPU: Sapphire Radeon RX 9060 XT Pulse 16GB VRAM. RAM: Corsair Vengeance LPX Black 32GB 3600MHz NVMe: 2st Kingston A2000 SSD: Intel 520 180GB och Intel 530 240GB HDD: WD Green 1TB, Toshiba 640GB samt fler HDD PSU: Corsair RM750X. Mobila enheter Mina Androidenheter och Dell Latitude 5400. Citera om du vill ha ett garanterat svar från mig
Visa signatur
Desktop spel m.m.: Ryzen 9800X3D || MSI X870 Tomahawk Wifi || MSI Ventus 3x 5080 || Gskill FlareX 6000 64GB || Kingston KC3000 2TB || Samsung 970 EVO Plus 2TB || Samsung 960 Pro 1TB || Fractal Torrent || Asus PG42UQ 4K OLED
Arbetsstation: Ryzen 7945HX || Minisforum BD790i || Asus Proart 4070 Ti Super || Kingston Fury Impact 5600 65 GB || WD SN850 2TB || Samsung 990 Pro 2TB || Fractal Ridge
Proxmox server: Ryzen 5900X || Asrock Rack X570D4I-2T || Kingston 64GB ECC || WD Red SN700 1TB || Blandning av WD Red / Seagate Ironwolf för lagring || Fractal Node 304
underd0g76
Medlem ★
●
Joppis
Medlem ★
●
Visa signatur
Ryzen 7 7800X3D | ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6GT/s CL30 FURY Beast | Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB | MSI RTX 4060 8GB | Fractal Design Define S | MSI MPG A850G 850W | Thermalright Phantom Spirit 120 SE | Windows 11 Pro | AOC 27" AGON AG276QZD2 OLED QHD 240 Hz
Pepsin
Medlem ★
●
Visa signatur
Phanteks XT Pro Silent | Phanteks PH-TC14PE | Seasonic Core GX V2 850W | Asus Prime X370 Pro | Ryzen 9 5950X | Corsair 32GB 3600 MT/s | ASRock RX 9070 XT Steel Legend 16GB | WD Blue SN550 NVMe SSD 1TB
Visa signatur
Observera att i 0.6.0 av Custom SweC så finns det en bugg som gör att du måste uppdatera manuellt! Gör det här
Custom SweC - Optimerar utseendet på Sweclockers. 4 Okt : v0.6.1 Dölj namnen i top/notifications menyn!
Installera Custom SweC UserCSS
Visa signatur
Desktop spel m.m.: Ryzen 9800X3D || MSI X870 Tomahawk Wifi || MSI Ventus 3x 5080 || Gskill FlareX 6000 64GB || Kingston KC3000 2TB || Samsung 970 EVO Plus 2TB || Samsung 960 Pro 1TB || Fractal Torrent || Asus PG42UQ 4K OLED
Arbetsstation: Ryzen 7945HX || Minisforum BD790i || Asus Proart 4070 Ti Super || Kingston Fury Impact 5600 65 GB || WD SN850 2TB || Samsung 990 Pro 2TB || Fractal Ridge
Proxmox server: Ryzen 5900X || Asrock Rack X570D4I-2T || Kingston 64GB ECC || WD Red SN700 1TB || Blandning av WD Red / Seagate Ironwolf för lagring || Fractal Node 304
perost
Medlem ★
●
Visa signatur
Desktop spel m.m.: Ryzen 9800X3D || MSI X870 Tomahawk Wifi || MSI Ventus 3x 5080 || Gskill FlareX 6000 64GB || Kingston KC3000 2TB || Samsung 970 EVO Plus 2TB || Samsung 960 Pro 1TB || Fractal Torrent || Asus PG42UQ 4K OLED
Arbetsstation: Ryzen 7945HX || Minisforum BD790i || Asus Proart 4070 Ti Super || Kingston Fury Impact 5600 65 GB || WD SN850 2TB || Samsung 990 Pro 2TB || Fractal Ridge
Proxmox server: Ryzen 5900X || Asrock Rack X570D4I-2T || Kingston 64GB ECC || WD Red SN700 1TB || Blandning av WD Red / Seagate Ironwolf för lagring || Fractal Node 304
Fenrisulvfan
Medlem ★
●
Visa signatur
*5800X|GB B550M Aorus Elite|32GB 16+16 Corsair LPX/Kingston(naken) 2133C15/2133C13 HynixAFR DR @3200C16|Asus RX7800XT OC|Seasonic GX750W|Thermaltake V21|Arctic II 280AIO|Samsung 980 Pro 2TB NVMe|Acer XV272Uz 1440p 240Hz|MinuxLint på Kanelen
filbunke
Medlem ★
●
HellmerBryd
Medlem
●