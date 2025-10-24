Windows slutar visa innehållet i nedladdade filer

Skrivet av Lagers: Om säkerhetsfixen är löst så behövs det väl inte skyddas på detta sätt? Gå till inlägget

Känner jag Microsoft rätt, så fixades det enbart för just det specifika fallet rapporterats i CVE:n. Men då funktionen nu fått ögonen på sig, så försöker säkert fler exploita detta.

När allt kan trigga allt i ett system, så blir det snabbt svårt att kontrollera.

Lite som att bråka med Intern-IT på jobbet och försöka hitta genvägar i systemet. Ett säkerhetshål öppnar många dörrar

DOPus är mitt skydd från Microsoft, så ska se om jag kan få igång VirusTotal där.

Här är mer info om fixen från tidigare i mars:

https://www.wiz.io/vulnerability-database/cve/cve-2025-24071

Enkelt förklarat så är det ".library-ms" som utnyttjas tillsammans med Server Message Block (SMB).

Server Message Block är en ökänd säkerhetsrisk och är utrotat på mina maskiner sedan lång tid tillbaka, så jag ser detta som en icke-nyhet.

Move along, nothing to see!

Tillåter man SMBv1 på sin dator, så lär man ha fullt med andra problem.

Som vanligt hade en bra brandvägg likt Simplewall stoppat detta.