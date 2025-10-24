Forum Datorkomponenter Retro Tråd

Göra sig av med 20+ gamla datorer

Göra sig av med 20+ gamla datorer

Farsan har i närmre 40 år arbetat som automationstekniker och har genom åren samlat på sig en stor mängd gamla datorer som använts inom hans arbetsområde och nu behöver det rensas lite.

Det finns laptops, stationära, skärmar, diskar och annat och jag skulle tro att det rör sig om allt från 8086 upp till pentium-nånting.
Han vill inte tjäna pengar på detta och tycker det är synd att slänga sakerna bara.

Finns det folk som har intresse för så gamla saker? Eller är det skroten som gäller?

Här är några bilder om någon är intresserad.

Om sakerna fungerar är det helt säkert nån som vill ha.

Även om sakerna INTE fungerar är det helt säkert nån som vill ha.

Skulle nog försöka göra en lista på så mycket som möjligt, och lägga upp som bortskänkes under privatannonser, te x vet många som är förtjusta i gamla thinkpads bl a. Sen finns dom som samlar på äldre hårdvara

Tack för tipsen!
Lutar åt att samla ihop och inventera allt. Farsan sa också att det fanns en Commodore 64 och en ABC 800. Har dom något värde?

Definitivt

Edit: Sökte på avslutade auktioner på tradera:

Finns definitivt intresse. Jag hade lagt ut en skänkes (eller säljes) annons här på Sweclockers, och kanske sikta på att ha "öppet" 1 timme per helg eller något för intressenter att komma förbi.

Oj, ja då kanske han inte vill skänka bor den iaf. Tack för infon.

Så får det nog blir. Det lär vara några helgers jobb att rota fram allt dock

Hej du! Skapa gärna en skänkes-annons i marknad så kanske det tar mer fart + att vi kan dela det vidare i facebook-kanalen eller liknande: https://www.sweclockers.com/marknad

Edin Mehinovic, SweClockers.com

Tradera kan vara hett för gammal hårdvara och retroprylar. Har flera kompisar som letar och köper gammal retroutrustning där.

Det finns definitivt intresse, i alla fall här!

It’s more fun to compute.

Datasäkerhet hörde jag två stycken taloxar kvittra om på stan, vad är det för konstigt ord?
Det spelar ingen roll om utrustningen är 20år då mycket kan vara sig likt ändå.

Har man säkerhetställt att detta inte är något problem så kan man göra lite vad man vill.

Lägg ut en tråd på retrodatorgruppen på Facebook. De flesta datorerna skulle nog hitta kärleksfulla hem och de brukar vilja betala för sig.

R&D Elektronik & Radioingenjör

Tack för alla svaren!
Pratade lite med farsan och det som har ett eventuellt högt värde, som t.ex ABC-datorn kommer nog att hamna på Tradera för att dryga ut pensionen lite.

Det andra kommer med största sannolikhet hamna här på marknaden som bortskänkes mot avhämtning. Det kommer dock att ta sin lilla tid för det finns prylar i hyllor, lådor, skåp och kartonger till förbannelse. Jag vill inte säga att han är en hoarder, men han har definitivt bra-att-ha-mentalitet

§ 9 - MOD
Det finns absolut de som samlar på gamla Thinkpads. Själv samlar jag på gamla tangentbord och möss, med betoning på de som antingen är ovanliga eller stilbildande.

Problemet med samlarsaker är att om man inte är inne i samlandet av en sak själv så är det inte alltid så lätt att veta vilka exemplar och modeller som är högst efterfrågade och vilka som räknas som skräp.
En grej man kan göra är att söka på sålda auktioner på Tradera och eBay och se vad de har gått för. Men om något är en riktig raritet så finns de ju inte där från början.

“It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends upon his not understanding it!”

"Om det mot förmodan är någon här som sysslar styrteknik så finns det massvis med äldre sådant också. Siemens, Bradwell, Fanutec m.m"

Beroende på vad för saker alltid

🎮 - AMD RYZEN THREADRIPPER 2970WX • 64GB DDR4 3200MHz • RTX 2070 SUPER • Seasonic Core GM 650 650W PSU

🖥️ - 2x ACER 27" ConceptD CP5271UV IPS QHD HDR 170 Hz

Även om det är extremt sympatiskt att skänka bort lejonparten av detta, och det monetära värdet sannolikt är ganska lågt på en hel del, så är min erfarenhet från retrogrupper på Facebook etc att sakerna "hamnar rätt" om man faktiskt säljer dem. Annars kommer nån som "jaja, det där kan vara bra att ha" och hämtar så mycket som möjligt och så säljs det i sin tur vidare eller dumpas som skrot.

ASUS TUF B760, i5 14600K, 32GB RAM, RX 570, 4K Samsung u24e590, ASM1064 4xSATA PCIe, LG BH16NS55 BD/RW, MacOS Sequoia, Win 10+11, Linux Mint
***gamla grejor duger***
HTPC: ASUS P8Z68-v Pro i7 2600K@4.5, 32GB RAM, RX 580@1080p, Win 10 ESU
Macbook Pro 2009, 8GB RAM, SSD, MacOS Catalina + Windows 10 LTSC; Macbook Pro 2015 16GB RAM 512GB SSD Radeon Mojave

PLC, operatörspaneler, frekvensomriktare och annat. Farsans branschkollegor brukar höra av sig till honom innan och kolla om han har reservdelar innan dom betalar dyrt på plcsweden
Är det något specifikt du letar efter så kan jag kolla med honom. Vet att han håller på att skriva en inventarielista för att så småningom börja avyttra allt sånt också.

Svar på § 9 - MOD
Hade jag varit dig hade jag försökt sortera och lägga upp olika annonser på Tradera med kanske startpris på nån 100 lapp. Är saker värda kommer du få vad de är värda. Är de lite värda får du iaf en 100 lapp.
Sen kanske du kan försöka några veckor och skrota det som finns 0 intresse för.

Lägg ut allt på tradera, börja med 0kr startpris och sätt reservationspris på prylarna som är värt lite pengar

Kan varmt rekommendera att gå igenom grejerna i den mån möjligt och slänga upp en annons här på SweC innan det går till mer allmänna platser så som Tradera eller Facebook, känns som att sannolikheten är större att de går till folk med kunskap, intresse och engagemang här.

Undantaget sådant som nästan är antikvärde på eller unikt, där kan nog traditionella auktionssajter fungera bra med. Alltid kul att se retroprylar i alla fall!

Jag har raderat eller redigerat flera inlägg som tangerar eller bryter mot § 9. Allmän uppmaning till TS att sälja grejerna, diskutera hur och var, lägga upp annons etc. går busbra, "jag vill ha/köpa grej" landar däremot under § 9.
Intresset är stort och det blir lätt ivrigt, så vi kör lite strikt tolkning av våra regler för att undvika missförstånd och trådurspårning

- MOD

