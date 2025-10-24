Noctua fyller 20 år av brunt

Grattis Noctua! Har varit trogen kund i många år. Alltid förstahandsvalet. De tillhör en liten skara företag som enligt mig inte kompromissar med kvalitet.

Jag tror även att deras kundservice har bidragit till deras framgångar. Känns tryggt att veta att man kan få nya mounting brackets om man byter plattform.

Det får bli att köpa en Noctua-hoodie vid löning. Den bruna, såklart.

Edit: Hoodien heter NP-H1.