Noctua fyller 20 år av brunt

Melding Plague

Österrikarna bjuder på innovation och tradition med ny webbplats, ny musmatta, samma bruna nyanser.

Medlem

Grattis Noctua!

Medlem

Väldigt brun musmatta 👍

Medlem

In brunt we trust

Medlem

Det är ju inte bara bra kylförmåga utan även bra kundservice dom har. Skickar ut gratis fästen för gamla kylare så dom fungerar med nya moderkort/cpu sockel så svårt att inte gilla dom och deras produkter

//Gelantious
I heard life sucks, that''s why I''m glad I don''t have one.

Keeper of the Bamse

Ojj, jag köpte ju deras första NH-U12 när den kom, då på en i7 920. Nu än idag sitter det en brunfläktad kylare i burken. Fasen vilket lyckat företag!

i7 10770K, NH-D15. 16GB corsair. RTX 3080. 3TB nvme. Samsung G9. Fractal Torrent Compact. Corsair RM850.
Logitech G pro wireless mouse. Logitech TKL915 wireless. Logitech Pro X Wireless.
Macbook M3 (16GB, 512GB). HP Reverb G2.
www.bamseclockers.com

Medlem

Grattis Noctua! Har varit trogen kund i många år. Alltid förstahandsvalet. De tillhör en liten skara företag som enligt mig inte kompromissar med kvalitet.

Jag tror även att deras kundservice har bidragit till deras framgångar. Känns tryggt att veta att man kan få nya mounting brackets om man byter plattform.

Det får bli att köpa en Noctua-hoodie vid löning. Den bruna, såklart.

Edit: Hoodien heter NP-H1.

5700X3D | Powercolor 9070 XT Reaper | B450-F Strix | 32GB Corsair 3600MHz | Noctua NH-U14S | Seasonic Prime 650W | FD Meshify C | BeyerDynamic DT-990 | Nintendo Switch 2 | Steam Deck | MacBook Air 15" M4 | Linux

Medlem

Haft många olika fläktar genom åren ifrån olika företag. Dom enda som fortfarande snurrar utan några problem alls är Noctua fläktarna ifrån 2011-2012. Noctua må vara lite dyra men dom håller länge i alla fall.

Medlem

Jag hajade till lite vid "mer detaljerade specifikationer" eftersom Noctua redan hade några av de mest detaljerade speficikationerna i branchen, men de har faktiskt lagt till ännu mer nu som t.ex. antalet "fenor" kylarna har eller vilket material sleeven på fläktkablarna är gjord av. Om alla företag var lika bra som Noctua på att speca saker så hade många trådar här på forumet varit mycket kortare.

Medlem

Jag kan kritisera de flesta företag, men Noctua har jag svårt för. De gör väldigt bra produkter, de är inte otroligt dyra emot vad man får. Det enda negativt jag kan säga är att de har blivit lite som iPhone. När Samsung här ställde en fråga här vad de kunde förbättra så sa många på olika sött att telefonen måste ha en Applelogga på sig för att det ska vara ett val.

Lite så är det med Noctua och det är lite tråkigt, men annars inget att klaga på. Jag har Noctua i allt möjligt som min hemmabyggda lapotopkylplatta.

Jag tror definitivt deras färgval påverkar. Ser man denna färg på en fläkt så vet man direkt att det är bra saker ofta även det som sitter under fläkten, då de som prispressar brukar välja billigare fläkt.

Medlem

Jag firade med att brunifiera min 16 år gamla Lian Li-låda och uppgradera till Ryzen 9900X.

snorleffe

Medlem

När kommer Noctua i vitt?

NZXT H7 Flow, ASUS Z390-E, Intel 9700K 3.6GHz, 16 GB Corsair Vengeance 3.2GHz, Samsung EVO 970 500GB, MSI RTX 2070 Gaming Z, Seagate Barracuda 4 TB, Corsair RM750X V2 750W, Noctua NH-D15, 1 st FD Venturi HF-14, 6 st Phantek M25 120mm, Dell S2721DGFA,

Medlem

Direktlänk musmatta, Amazon är återförsäljare. Blev lite sugen!
440kr men kunde varit värre 😅

https://www.amazon.se/dp/B0FVLQ1V5S

Medlem

Ja må dom bruna, ja må dom bruna, ja må dom bruna ut i 100-ade år,
ja visst är dom bruna, ja visst är dom bruna jag visst är dom bruna uti 100-ade år.

*5800X|GB B550M Aorus Elite|32GB 16+16 Corsair LPX/Kingston(naken) 2133C15/2133C13 HynixAFR DR @3200C16|Asus RX7800XT OC|Seasonic GX750W|Thermaltake V21|Arctic II 280AIO|Samsung 980 Pro 2TB NVMe|Acer XV272Uz 1440p 240Hz|MinuxLint på Kanelen

Medlem

Tur att de inte satt bruna spår i kalsongerna, utan i våra hjärtan 🫶🏻

Dell S2721DGFA ■ 5800X3D (Noctua NH-U12P) ■ RTX 3070 AORUS Master ■ 16x2 3200 CL16 ■ MSI B450M Mortar Max ■ Samsung EVO 970 1 TB ■ Fractal Design North + Switch OLED

Old: Pentium 4 -> Core 2 Duo E6750 -> i7 2600k -> R7 3700X

Medlem

Brun Produkt kommer alltid att vara det roligaste betyget.

Gammal gubbe

Medlem

Är lite besviken att de inte kör en "4 nyanser av brun" (quake) turnering för att fira det ordentligt.

ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
[Lista] De bästa gratisprogrammen för Windows
[Diskussion] De bästa gratisprogrammen för Windows

Medlem
Jag väntar också

• i9 10900k @ 5.0 Ghz • 64GB Ram • Nvidia 3080 • 1tb Gen4 m2 •
Nzxt S340 Elite • Windows 11 • 3440 x 1440 •

Medlem

Har t.om brun kylning i sommarstugan, lite av en fanboy är man nog.

i9 11900k ||32GB 4000MHz CL15||ASUS ROG STRIX Z590-E||Noctua NH-D15s
Intel Arc a750 ||Samsung 980 pro|| EVGA Supernova G3 850W
Asus xonar essence STX|| Lian-Li O11 Dynamic XL
Asus VG27AQ 165Hz IPS, Sennheiser HD650, Logitech g502 Hero, fUnc f30r, Vortex TAB90M, Audio-Technicha ATR2500x-USB
Server: x10SL7-F, Xeon E3 1230v3, 32GB Samsung ECC ram, 6x3TB WD RED, FD Node 804.

Medlem

Bara noctua brunt här

Chassi: Fractal design Define C Mobo: aorus x570 elite
Cpu Ryzen 5700X3DKylare noctua nh-d15Gpu 7900XT Ram g.skill flare x black
Kingston a2000 1TB 2x PSU: EVGA SuperNova 850 G2

Medlem
needs more brown fans

Proffsmoddare

Äntligen!

Noctua har ju även den bästa mejseln:
Noctua-mejsel Inet

CRATER | VISION | TILT | CORE X | IRIS | TORQUE | AVOID | BLACKOUT | ISO
Instagram: timpelay Facebook: timpelay

Medlem
Fan nästan bud på beställa en sådan, blev lite sugen

Medlem

Synd att de inte kunde få med ett release datum på deras svartmålade D15 G2 i sitt pressrelease... nästan 1/3 genom q4 nu och den ska släppas i q4...

Medlem

Ja, dom är duktig på att leverera brunt i Österrike.

-dool

Medlem

Roland Mossig låter som ett namn på en person som blir intervjuad i en aprilskämtsartikel i en lokaltidning.

Medlem

Det här etablerar än en gång att kvalitet säljer bäst i längden. Noctua är grymma, alltid förstahandsval hos mig när nåt nytt i kylarväg behövs.

Medlem

Dom behöver inte ens ha en logga, räcker med deras hemska bruna färg så vet man att det är kvalitée.

Medlem

Överskattat märke.

Proffsmoddare
Jag har MÅNGA mejslar, bland annat Weras sortiment som jag antar denna hämtat inspiration ifrån.
Men Noctuas är bannemig lätt bäst, klockren till chassijobb där PH2 går till det mesta.

CRATER | VISION | TILT | CORE X | IRIS | TORQUE | AVOID | BLACKOUT | ISO
Instagram: timpelay Facebook: timpelay

