AMD RX580 med AIO samt Intel I3-4130T

AMD RX580 med AIO samt Intel I3-4130T

Intel i3-4130T processor som kanske kan användas för felsökning eller liknande. Fungerade utmärk när jag la ner det i förpackning för ca 3-4 år sen.

GPU AMD RX 580 8 Gig samt kraken g12 kylning. Osäker på funktionen - jag har köpt det på tradera men aldrig installerat det.Radiatorn har några små skador -men inget som jag tror har betydelse.
Det saknas lite skruvar och ett par distanser men det går att ordna med en tur till järnaffären.

Endast avhämtning

Hej! Jag tar den RX580 gärna!

Ställer mig i kö för 580. Hämtar

Amd 2500+ AQXEA 0330 @ 2200mhz 220x10 | 2x256mb-1x512mb PC3200 | Powercolor x800Pro ViVo @ XT PE
Celeron 800 @ 920mhz 115x8 | 512mb PC 133 | Geforce 2 200MX

Ställer mig i kön. Kan hämta.

CPU: AMD Ryzen 5 5500 | CPU COOLER: Noctua NH-D15 | MB: MSI B-550 Gaming Plus | GPU: Gigabyte GV-RX580AORUS-8GB (Radeon RX580 8G) | RAM: 16 GB TridentZ 3200MHz DDR4 | NVME: WD SN730 512gb | SSD: Samsung 860EVO 500gb | HDD (Lagring): 3tb GB | Chassi: Cooler Master Storm Trooper (Windowed) | PSU: Coolermaster V1200 | Skärmar: 3x24" ACER - G246HLBbid 60hz + 1x24" ACER - GN246HLB 144hz

Grafikkortet är borta. Nu återstår en CPU:
Strömsnål - 35W!
2 kärnor 4 trådar!
Inbyggd HD-grafik!
Socket FCLGA1150!

Om du skulle ändra dig och orka skicka, så tar jag gärna cpun mot frakt.
Skulle passa perfekt till min testbänk

Det är OK - ge mig adressen på PM så skickar jag.

