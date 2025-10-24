Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Ryzen 9 7900X3D

Ryzen 9 7900X3D

Säljer en processor som jag har över då jag köpt en ny,

Processorn fungerar felfritt. Köpt från Proshop 2023-10-04

Kan skickas köparen står för ev frakt om den inte hämtas i luleå

Betalning sker via Swish till mig.

Har köp referenser här på sidan.

fast pris

MVH Andreas

Läs hela annonsen här

Chassi: ASUS ProArt PA602 Wood TG, PSU: ASUS ROG Strix 1000W Platinum, MB: ASUS TUF Gaming B850M-Plus WIFI, CPU:
AMD Ryzen 7 9800X3D, GPU: ASUS Radeon RX 7900 XTX 24GB TUF OC, RAM: G.Skill 64GB (2x16GB) DDR5 6000MHz, M.2: 2*WD Black SN850X 1TB Gen 4, OS: Win 11 Pro, Monitors: 27" Dell Alienware AW2723DF - 2560x1440 (QHD) - 280Hz - IPS, Headset : Logitech Pro X 2 Lightspeed, Mic : RØDE Mikrofon NT1 + Ai-1 Studio Kit + RØDE PSA1+ Professional Studio Arm

Köper den gärna, skickar om

Tror du menar en Ryzen 7900x3d? 9700x3d finns nämligen inte

bjuder 2500 + frakt

Skrivet av Paontuus:

Tror du menar en Ryzen 7900x3d? 9700x3d finns nämligen inte

Precis jag som blandat ihop siffrorna 7900X3D ska det vara

2600+ frakt

2700 + frakt

Kommer köra först till kvarn på så ni som budar skicka ett pm så första som skriver & jag får svar av får köpa den

2500kr + frakt

Annonsen är avslutad

