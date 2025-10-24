Ryzen 9 7900X3D

Chassi: ASUS ProArt PA602 Wood TG, PSU: ASUS ROG Strix 1000W Platinum, MB: ASUS TUF Gaming B850M-Plus WIFI, CPU:
AMD Ryzen 7 9800X3D, GPU: ASUS Radeon RX 7900 XTX 24GB TUF OC, RAM: G.Skill 64GB (2x16GB) DDR5 6000MHz, M.2: 2*WD Black SN850X 1TB Gen 4, OS: Win 11 Pro, Monitors: 27" Dell Alienware AW2723DF - 2560x1440 (QHD) - 280Hz - IPS, Headset : Logitech Pro X 2 Lightspeed, Mic : RØDE Mikrofon NT1 + Ai-1 Studio Kit + RØDE PSA1+ Professional Studio Arm
Chassi: ASUS ProArt PA602 Wood TG, PSU: ASUS ROG Strix 1000W Platinum, MB: ASUS TUF Gaming B850M-Plus WIFI, CPU: