Presentkort på Inet 2000kr

Presentkort på Inet 2000kr

Hej!

Bakgrunden till att jag säljer presentkortet är att jag fick detta för att själv köpa ett headset på Inet. Nu råkade jag istället få ett headset i födelsedagspresent och känner att man kan göra något roligare för pengarna.
Jag lägger ut det billigare, då det finns noll att tjäna på för en potentiell köpare vid ett byte rakt av (samt medförd "risk"). Då kan en lycklig själ åtminstone spara in 200kr på ett onlineköp på Inet

| 12900k w/ Noctua NH-D15 | Gigabyte Z690 Aorus Pro | 32GB DDR5 Kingston 4800mhz | Corsair MP600 XT M.2 1TB | Gigabyte RTX 3090 Vision OC | Be Quiet! Dark Base 900 Pro | Seasonic Prime TX 1000w | 1x LG GN950 (27" 4k 144hz IPS) + 2x LG 27UK850 (27" 4k 60hz IPS)

Köper gärna

Såld!

Annonsen är avslutad

