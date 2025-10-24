| 12900k w/ Noctua NH-D15 | Gigabyte Z690 Aorus Pro | 32GB DDR5 Kingston 4800mhz | Corsair MP600 XT M.2 1TB | Gigabyte RTX 3090 Vision OC | Be Quiet! Dark Base 900 Pro | Seasonic Prime TX 1000w | 1x LG GN950 (27" 4k 144hz IPS) + 2x LG 27UK850 (27" 4k 60hz IPS)
Presentkort på Inet 2000kr
Twidash
Medlem ★
●
Visa signatur
Core i9 9900k - ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING - 4x8GB Corsair Vengeance LPX 3200mhz - RX 9070XT - Corsair RM850i - NH-D15 - Linux Mint 22.1
Krysslådahelvarv slim 320gb - Sega Dreamcast - Switch 1+2
Sony Xperia 1 VI