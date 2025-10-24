W11 bootar inte upp igen efter krasch.

Satt och kollade runt på en massa strunt på YouTube när datorn plötsligt startade om från ingenstans.

Nu kommer jag inte ut ur bios för att boota upp w11.

Jag hade tänkt köpa en ny dator om drygt en månad men ville ju såklart att denna jag har nu skulle härda ut tills dess.

Ser i bootprioriteringen att min gamla trotjänare inte syns längre, men att den syns i sata informationen.

Någon annan som varit med om detta eller möjligen sitter på en lösning?

Annars blir det nog tippen.

Väl mött och allting gott