:- )
W11 bootar inte upp igen efter krasch.
Lorault
Medlem ★
●
Visa signatur
5900X | Gigabyte X570 | NH-U14S | 32 GB @3200 DDR4
RTX 4060 | RMx 650W | Dell U2415 UltraSharp
Satt och kollade runt på en massa strunt på YouTube när datorn plötsligt startade om från ingenstans.
Nu kommer jag inte ut ur bios för att boota upp w11.
Jag hade tänkt köpa en ny dator om drygt en månad men ville ju såklart att denna jag har nu skulle härda ut tills dess.
Ser i bootprioriteringen att min gamla trotjänare inte syns längre, men att den syns i sata informationen.
Någon annan som varit med om detta eller möjligen sitter på en lösning?
Annars blir det nog tippen.
Väl mött och allting gott
:- )
BIOS kan behöva uppdateras om det hände plötsligt.
Du verkar ha väldigt gammal version av BIOS från 2018 (0809). Testa lite nyare som 3004.
5900X | Gigabyte X570 | NH-U14S | 32 GB @3200 DDR4
RTX 4060 | RMx 650W | Dell U2415 UltraSharp
BIOS kan behöva uppdateras om det hände plötsligt.
Du verkar ha väldigt gammal version av BIOS från 2018 (0809). Testa lite nyare som 3004.
Oj det tänkte jag inte ens på, har för mig att jag gjorde det för något år sedan. Så tycker att det är lite märkligt att det står 2018. Men men..
Då får jag lösa det via en annan dator och ladda ner uppdateringen till en usb-sticka antar jag?
Tackar för svar!
:- )
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.