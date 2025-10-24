Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

USB-kablar har lossnat från chassi-frontpanelen

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

USB-kablar har lossnat från chassi-frontpanelen

En olycka skedde vid sonens stationära dator idag så en kabel lossnade. USB2-uttagen på fronten på chassit funkar inte längre. Vid närmare inspektion har en kabel lossnat från fronten på chassit så det förklarar sannolikt problemet.
Problem nr 2 är att det är extremt lite utrymme att jobba med för att få sladden på plats igen, så det är väldigt svårt, vilket får oss att tro att det måste finnas enklare sätt.
Chassit det gäller är ett Fractal Design Define Mini chassi. Jag har hittat nån guide på fractal-designs hemsida men instruktionerna lämnade ute en hel del tycker jag. https://support.fractal-design.com/support/solutions/articles...
Nån som har några smarta tips hur man får en sån liten kabel på plats igen..?

Visa signatur

Dator: Windows 11 | CPU: Intel Core i7 14700 2.1 GHz 61MB | RAM: Corsair 32GB (2x16GB) DDR5 4800MHz CL40 Vengean | Grafikkort: ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO 8GB OC
Övrigt: Nintendo Switch, Switch 2, NES Mini, SNES Mini, Nintendo New 3DS, NES, Famicom AV, PS3, PS5, AppleTV 4K, Synology NAS DS923+ (32GB), iPhone 17 Pro 128GB, LG OLED 55C2

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Fronten borde gå att lossa om du tittar på de markerade stiften som går att klämma ihop (de röda pilarna), samtidigt som man bänder isär försiktigt uppifrån och ner, v+h högst upp, v+h mitten osv.
Glöm inte att hålla koll på anslutna kablar som sitter där så ni inte drar isär för mycket. Kan vara lite pilligt.

Senast redigerat
Visa signatur

"The following statement is false: The previous statement is true! Welcome to our corner of the universe"

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Vad är definition på "fronten"? Menar du nån typ av frontmodul där kablarna är anslutna eller hela "plastfronten" på fronten av datorn så att säga? Vi har ju fått bort "fronten" men kablarna (majoriteten iallafall) är ju fortfarande anslutna till den. Men i skrivande stund har vi typ 2cm spelrum att försöka pilla kontakten på plats.

Visa signatur

Dator: Windows 11 | CPU: Intel Core i7 14700 2.1 GHz 61MB | RAM: Corsair 32GB (2x16GB) DDR5 4800MHz CL40 Vengean | Grafikkort: ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO 8GB OC
Övrigt: Nintendo Switch, Switch 2, NES Mini, SNES Mini, Nintendo New 3DS, NES, Famicom AV, PS3, PS5, AppleTV 4K, Synology NAS DS923+ (32GB), iPhone 17 Pro 128GB, LG OLED 55C2

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av oRBIT2002:

Vad är definition på "fronten"? Menar du nån typ av frontmodul där kablarna är anslutna eller hela "plastfronten" på fronten av datorn så att säga? Vi har ju fått bort "fronten" men kablarna (majoriteten iallafall) är ju fortfarande anslutna till den. Men i skrivande stund har vi typ 2cm spelrum att försöka pilla kontakten på plats.

Gå till inlägget

Enklast är nog om du tar en bild på hur ni fått till det nu så är det lättare att avgöra om det går eller inte går att göra mer

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av oRBIT2002:

Vad är definition på "fronten"? Menar du nån typ av frontmodul där kablarna är anslutna eller hela "plastfronten" på fronten av datorn så att säga? Vi har ju fått bort "fronten" men kablarna (majoriteten iallafall) är ju fortfarande anslutna till den. Men i skrivande stund har vi typ 2cm spelrum att försöka pilla kontakten på plats.

Gå till inlägget

Ni blir tvungna att lossa på alla anslutna kablar från uttagen på fronten på moderkortet så det går att få ut fronten tillräckligt. Kolla bara så att ni kan sätta tillbaks allt där det ska sitta igen. Fota t.ex. eller maskeringstejp som ni märker upp, om det behövs vill säga. Kanske inte behöver lossa alla kablar, vissa är längre andra kortare. Kan sitta nåt buntband eller liknande som håller fast kablarna nånstans på vägen och som kan behöva lossas/tas bort.

Senast redigerat
Visa signatur

"The following statement is false: The previous statement is true! Welcome to our corner of the universe"

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar