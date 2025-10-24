USB-kablar har lossnat från chassi-frontpanelen

En olycka skedde vid sonens stationära dator idag så en kabel lossnade. USB2-uttagen på fronten på chassit funkar inte längre. Vid närmare inspektion har en kabel lossnat från fronten på chassit så det förklarar sannolikt problemet.

Problem nr 2 är att det är extremt lite utrymme att jobba med för att få sladden på plats igen, så det är väldigt svårt, vilket får oss att tro att det måste finnas enklare sätt.

Chassit det gäller är ett Fractal Design Define Mini chassi. Jag har hittat nån guide på fractal-designs hemsida men instruktionerna lämnade ute en hel del tycker jag. https://support.fractal-design.com/support/solutions/articles...

Nån som har några smarta tips hur man får en sån liten kabel på plats igen..?