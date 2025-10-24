Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Köpråd till mamma: "Billig som möjligt"

Hej

Min kära mor vill ha en dator som är "så billig som möjligt".
Den ska gå att surfa på och spela lättare grejer som Stardew Valley och kanske Sims 4.

Hon hittade nånting på Power som heter Cepter Fusion? som verkar.. ja.. clean? Men kostar 7500kr och har vad jag kan se ingen gpu. Jag hade aldrig sett något liknande innan. Kändes som man betalar för bekvämligheten lite:

https://www.power.se/datorer-och-surfplattor/datorer/stationa...

Kan man få tag på en vettig AM5 & ddr5 med kanske en intel gpu för en vettigare deal? Jag har rätt dålig koll på hierarkin av cpuer när det kommer till saker som inte kostar en förmögenhet..
Eller ska man verkligen spendera pengar på att köpa nytt AM4?
Hon vill helst köpa nytt för garantier osv
Eller ska man bara ta en sådan Cepter-grej?

Någon som känner sig manad att underlätta mitt googlande?

Mvh

Edit: stavning etc

Bygg själv och spara en slant?

eller behövs skärm, mus och TGB också?

Ett annat alternativ är ju någon pytteliten färdig dator, typ NUC och liknande. Som denna som tyvärr är slut, men ett tag kostade 1300 kr. Sjukt bra pris, och det är folk på forumet som köpt GMKTec förut utan problem, vad jag minns.
Även ordinarie pris är ju riktigt bra.

Medlem

Här är ett schysst kompedium av billiga datorer. Denna? Skulle också påstå att denna ger dig mer för pengarna än Power-exemplet.

Halloj! Processorn har inbyggd grafikkrets, så den behöver inget dedikerat grafikkort på så sätt.

I ärlighetens namn hade jag nog hellre rekommenderat henne en vass iPad Air som gör allting blixtsnabbt, är lätt att använda, kommer long term kräva nästintill noll support och fungerar med i stort sett alla skrivare. Såvida hon inte verkligen, verkligen vill sitta framför en stor skärm.

Hej!
Tack för svar!
Ja precis. Det där bygget såg ju väldigt intressant ut och verkar lämna en del utrymme till sånt. Skulle man kunna syssla med lite lätt gaming eller behöver man köpa till en gpu med?

Mvh

Hej och tack för svar!
Jag tänkte på liknande saker men är så pass okunnig att jag visste inte ens vad jag skulle börja söka på. De verkar ju minst sagt finnas en hel del prisvärda och även stilrent för de tar ju inte upp speciellt mycket plats heller.
Tar med mig dessa och bollar lite med modern. Tack!

Tackar för ditt svar!
Jag tror inte hon skulle snöa in sig specifikt på desktops. Jag inbillar mig att Air kostar en smula mer men de kanske kommer i olika utgåvor? Jag har näst intill noll koll på apple-grejer. Men man får ju mycket bekvämlighet för pengarna som du säger så kanske bara är värt att de kostar lite mer.

Jag skulle föreslå att du ger dig ut på blocket. Köpet idag hem en med 32 gig ram, Ryzen 2600x, RTX 2070 för 3000kr. Tyckte jag ändå var ett schysst pris och ger väldigt mycket i prestanda även om sakerna har några år på nacken.

