Köpråd till mamma: "Billig som möjligt"

Min kära mor vill ha en dator som är "så billig som möjligt".

Den ska gå att surfa på och spela lättare grejer som Stardew Valley och kanske Sims 4.

Hon hittade nånting på Power som heter Cepter Fusion? som verkar.. ja.. clean? Men kostar 7500kr och har vad jag kan se ingen gpu. Jag hade aldrig sett något liknande innan. Kändes som man betalar för bekvämligheten lite:

https://www.power.se/datorer-och-surfplattor/datorer/stationa...

Kan man få tag på en vettig AM5 & ddr5 med kanske en intel gpu för en vettigare deal? Jag har rätt dålig koll på hierarkin av cpuer när det kommer till saker som inte kostar en förmögenhet..

Eller ska man verkligen spendera pengar på att köpa nytt AM4?

Hon vill helst köpa nytt för garantier osv

Eller ska man bara ta en sådan Cepter-grej?

Någon som känner sig manad att underlätta mitt googlande?

