Ny dator är instabil - Ryzen 7 Radeon 9070. Vad göra?

Hej!

Köpte nyligen en ny dator från Komplett. Har byggt ihop lite förr, men lät dom göra allt denna gången.

Min gamla var runt 5 år gammal och började kännas ganska trött.

Men jag som hoppades på ett rejält uppsving blev rätt besviken.

Den är långsam och har krashat i mitt videorederingsprogram, verkar ha svårt för stora filer där och upplevs i princip som min gamla trötta burk.

Här fick jag även ett felrapport från AMD som gällde drivrutinen på grafikkortet.

Använder jag webbläsare som Chrome eller Edge så blir det problem när man byter mellan fönster.

Jag kan se delar av det gamla, som fastnar på skärmen. Större bilder kan ta lång tid att ladda.

Överlag en tråkig upplevelse.

Gjorde tillslut så att jag ominstallera Windows 11. Uppdaterade även BIOS då. Grafikkort och allt möjligt har de senaste drivrutinerna, men den är likadan igen.

Pratade snabbt med Kompletts support och vi kom överens om att testa en detta först, men de hjälpte ju tyvärr inte.

Har ni nån känsla/tips på vad det kan vara? Eller hur man kan gå tillväga för att felsöka?

Här är lite spec:

Phanteks XT Pro Ultra Mid Tower

ASUS Prime AMD Radeon RX 9070 XT OC

AMD Ryzen 7 7800X3D CPU

Kingston FURY Beast RGB DDR5 6000MHz 32GB

Kingston NV3 SSD 2TB

ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI Moderkort

Asus Prime 750W Gold PSU