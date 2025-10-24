Hur står sig min nuvarande dator mot nya alternativ?

Hej,

Sitter på en dator som är 7-8 år gammal och nu är den på bristningsgränsen för de spel jag i första hand spelar, typ CS2 och Hell let loose.

Nuvarande riff har följande specs;

CPU-enhet: Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz

RAM: 16.0 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

Som tvåbarnspappa så blir det inte supermycket spel numera, så jag är inte ute efter något speciellt utan mest för att driva liknande spel som jag listade ovan. Har inte heller något behov att fläska på med bästa inställningar.

Går det på något sätt att bedöma hur prestandan (FPS) skulle förbättras i % om jag byter ut min dator mot något i denna stil?

https://www.webhallen.com/se/product/386212-Webhallen-Config-...

Jag är inte så sugen på att lägga 25k utan närmre 15k-klassen.

//Sebbe