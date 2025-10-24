Forum Datorkomponenter Kylning och överklockning av processorer Tråd

Prisvärd CPU kylare - i7-4930k

Prisvärd CPU kylare - i7-4930k

Hej!

Jag har fått lite komponenter över, och skulle knacka ihop en extraburk till barnen.

- CPU i7-49930K
- moderkort Asus Rampage IV Black Edition
- RAM - Corsair Dominator Platinum 2133 MHz - CMD16GX3M4A2133C9 - 4 x 16
- Chassi - Phanteks Eclipse P300
- PSU - Fractal Design Essence 600W

Söker en prisvärd CPU-kylare som håller temperaturerna lagom låga! Har ni några tips?

Jag har lite svårt att bedöma om de passar i höjd och med ram-minnenas storlek, några tips från er som är lite mer varma i kylar-kläderna?

Såg någon som tipsade om denna riktigt billiga, några takes? https://www.proshop.se/CPU-flaektar/ID-Cooling-FROZN-A620-PRO...

Eller en sån här .https://www.proshop.se/CPU-flaektar/Thermalright-Peerless-Assasin-120-SE-Svart-CPU-Luftkylare-Max-26-dBA/3179162

Kanske någon som kan tipsa om begagnade grejer annars?

Dom där CPU'erna är tämligen lättkylda så länge du inte överklockar rejält och öser på spänning.
En billig Cooler Master 212 håller enkelt min Xeon 2690 V2 ljudlöst kyld under maxlast.

Men köp en kylare som är kompatibel med Socket 2011
Och leta gärna begagnat, 2011 är ju såpass gammalt att nyare kylare inte bryr sig att stöda den.
Men som dagt, kolla 2011 kompatibilitet och att monteringsgrejer medföljer.

