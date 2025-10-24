Prisvärd CPU kylare - i7-4930k

Hej!

Jag har fått lite komponenter över, och skulle knacka ihop en extraburk till barnen.

- CPU i7-49930K

- moderkort Asus Rampage IV Black Edition

- RAM - Corsair Dominator Platinum 2133 MHz - CMD16GX3M4A2133C9 - 4 x 16

- Chassi - Phanteks Eclipse P300

- PSU - Fractal Design Essence 600W

Söker en prisvärd CPU-kylare som håller temperaturerna lagom låga! Har ni några tips?

Jag har lite svårt att bedöma om de passar i höjd och med ram-minnenas storlek, några tips från er som är lite mer varma i kylar-kläderna?

Såg någon som tipsade om denna riktigt billiga, några takes? https://www.proshop.se/CPU-flaektar/ID-Cooling-FROZN-A620-PRO...

Eller en sån här .https://www.proshop.se/CPU-flaektar/Thermalright-Peerless-Assasin-120-SE-Svart-CPU-Luftkylare-Max-26-dBA/3179162

Kanske någon som kan tipsa om begagnade grejer annars?