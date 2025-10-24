Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

söker nät del 550w o uppåt

söker nät del 550w o uppåt

gärna i borås eller i närheten ..för en snabb deal.. modulärt eller ej spelar ingen roll några år på nacken e ok med

i5 2500k,,,,asus p8z77-v pro

Webhallen har några deals just nu för medlemmar. Om du är silver (lvl 5) eller högre så får du 19% rabatt på Thermalright nätaggen.
https://www.webhallen.com/se/campaign/9383-MEMBERS-CACHE?f=%2...

Deras 550w kostar 439:- just nu.

Amd 2500+ AQXEA 0330 @ 2200mhz 220x10 | 2x256mb-1x512mb PC3200 | Powercolor x800Pro ViVo @ XT PE
Celeron 800 @ 920mhz 115x8 | 512mb PC 133 | Geforce 2 200MX

