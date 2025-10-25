Japp, som alltid var jag lite impulsiv och köpte mig en Asus ROG Xbox Ally X. Med tanke på att jag sålde min SteamDeck tidigare i år och min Switch 2 endast används för Monster Train 2 just nu så vet jag inte riktigt varför jag köpte mig ROG Xbox Ally X.

Har ägnat veckan sen jag köpte den att uppdatera den med alla nya firmware etc plus installera diverse spelbibliotek (EA App, Steam etc) och börjat spela lite och även om den har en del problem med att hantera de olika bilbioteken så är det ganska coolt att dra igång Battlefield 6 eller Nija Gaiden 4.

Men - jag inser jag absolut inte kommer spela tillräckligt så jag tänkte se om någon annan är nyfiken och är intresserad av den här på Sweclockers innan jag drar iväg den på Tradera .

Skick: utmärkt. I stort sett oanvänd.

Originalkartong följer självklart med (laddare ingår ej för Asus tyckte uppenbarligen att man inte behöver det när man säljer en konsol för 11000 kr).

Digitalkvitto hos webhallen följer med.

Finns i Huddinge. Kan hämtas eller skickas.

Frakt kommer ligga på 75 Kr.

