Intro till programmering för barn

Jag önskar lära en 13-åring först hur man kan göra spel. Mest för att visa och förhoppningsvis väcka ett intresse för att göra mer med tekniken än att vara konsument. Idag spelas mycket i Roblox så en tanke var att försöka göra spel i Roblox. Jag vill dock komma undan med så billig hårdvara som möjligt, allra helst en Raspberry Pi. PS5 används, iPhones och iPads också.

Vill helst ha något komplett med assets så man inte behöver fokusera på något annat än kod.

Tips på setup, allt från hårdvara till miljö/mjukvara för enklast möjliga (och inte så tidskrävande) introduktion till programmering?

Jag själv programmerar, i huvudsak på Windows med .Net och C# men är inte främmande för Linux, Python mm. Gott om ytrymme är det ont om men jag vill helst inte ha något portabelt, jag vill han arbetsplats med skärm, mus och tangentbord. Om intresset inte väcks vill jag inte stå där med en halvdyr kass gaming-pc. Visst kan den fungera som en surf-pc i vardagsrummet så är det inte helt bortkastat men känner i alla fall att 3D-grafik kan vara en för hög tröskel att börja med. Förutom 13-åringen finns en sjuåring och en femtonåring men det verkar inte lika entusiastiska.

Kidsen har ganska tuff skolgång med många timmar i skolan och lång transport till och från skolan. Vi bor på Teneriffa, barnen har Italienska som modersmål, Spanska som andraspråk och engelskan är knackig. Tänker dock ändå satsa på engelska pga dess betydligt bredare användning inom programmering.

Jag fantiserar om en Python-miljö med game-building-verktyg och köra på en Raspberry pi med mus tangentbord och en ca 20" 1080p-skärm. Blir det för komplicerat kan jag tänka mig en mini-pc med Windows.