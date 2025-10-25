| Coolermaster 800w+ Gold | Z-690 | Hyper-X 32GB @3200 RGB | I9-12900K | RTX 3090 24GB | WD Black M.2 NWMe SSD GEN 4 - 2TB |
Custom Resolution, någon som vet hur man får bukt på det i spel? går det?
Visa signatur
har även provat att ändra direkt i steam under egenskaper/allmänt/startalternativ och skrivit in 3440x1440 eller 3840x1440 på detta vis: -screen-width 3840 -screen-height 1440, men de funkat inte.
Såg nu att detta enbart verkar stödas i steam på :
640 (640x480)
720 (720x576)
800 (800x600)
1024 (1024x768)
1152 (1152x864)
1280 (1280x1024)
1600 (1600x1200)
1768 (1768 x 992)
1920 (1920 x 1080)
2560 (2560 x 1440)
Alltså de finns inget 21:9 förhållande och inga upplösningar mer än 1440p heller
