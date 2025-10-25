Custom Resolution, någon som vet hur man får bukt på det i spel? går det?

Spelar Tiny Tina's Wonderlands (PC), där alternativen i spelet att ändra upplösning är 3840x2160 och sen 2560x1440

setup:

RTX 3090

Skärm: LG OLED C4 48"

Gsync on

Inställningar på skärmen 120hz @ 3840x2160

Kör jag high i 3840x2160 får jag ca 70fps, vill ha lite mer, men vill inte gå ner på details och vill heller inte gå ner ända till 2560x1440. Vill undvika DLSS och framgeneration helst.

Eftersom skärmen är så pass stor så kan jag tänka mig spela det i Bildförhållande 21:9 typ 3440x1440 eller 3840x1440.

Tanken är att få upp fps lite då så klart.

Inne på Nvidas kontrollpanel på custom settings kan jag skapa 3840x1440, skrivbordet visar det rätt, men i spelet får jag aldrig till de rätt, sen verkar refreshrate gå ner till ca 50fps, har provat alla inställningar där: olika skalningslägen, utför skalning på GPU-enhet eller Bildskärm, bockat av Åsidosätt skalningsläget inställt av spel och program, osv... finns ju en hel del kombinationer att prova här, men tycker inget funka. sämst är ju att pfs droppar.

Tips? går det att göra, lämpligt? funkar de på vissa spel och inte andra? detta är nytt för mig, så därav mina frågor.