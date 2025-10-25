Intel i5 13600KF, ASUS ROG Strix B760-I Gaming WiFi, 32GB Corsair Vengeance DDR5, Fractal Torrent Nano

(Lägger upp samma annons igen då en köpare drog sig ur.)

Allt i finfint skick och funkar utmärkt, även om det ser lite dammigt ut på bilderna.

Säljes pga uppgradering.

- CPU: Intel i5 13600KF (Aldrig överklockad)

- Mobo: ASUS ROG Strix B760-I Gaming WiFi (wifi-antenn finns, ej på bild)

- Ram: 32GB Corsair Vengeance DDR5 5600MHz C36

- Chassi: Fractal Torrent Nano (Har lite spår av användning vid knapparna på ovansidan, men väldigt fin inuti. Ser värre ut på bild och går nog att putsa upp så den blir fin igen.)

Allt finns på Södermalm i Stockholm.

Fast pris 3500kr vid avhämtning, samt snabb och smidig affär.

(Blir den inte såld med avhämtning är jag öppen för att skicka mot fraktkostnad, har den rejäla kartongen till chassit kvar).

