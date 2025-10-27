Nvidia prioriterar ned GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

Skrivet av GizmoTheGreen: 5060 ti med 16GB är ju bra...

men sedan finns 5070 bara med 12gb?

12GB är mer än vad Xbox Series S har, vilket gör att inget spel flaskar på detta idag. En ganska bra kompromiss, och 5070 Super skall ju få 18GB vilket åtminstone jag hade känt mig väldigt trygg med på lång sikt. (Kör 12GB själv idag, men det kortet är ju inte direkt nytt).

Skrivet av lossah: Samma med AMDs motsvarighet på 9060XT. Förstår inte varför man gör ett kort med 8GB idag riktigt.

Det gör man för att de är märkbart billigare att producera. Inte för att minnet är jättedyrt, men minnesbussen är 128 bitar bred och då är det 4 eller 8 chip som gäller. Det största chippet som finns i GDDR6 (enligt standarden) är 2GB, dvs det största man kommer undan med "billigt" är 8GB. Det är helt enkelt kostnadseffektivt.

Det jag egentligen tycker är det större problemet är att ett x60-kort är så pass dyrt som det är. Det här är efterträdaren till Navi 14, som kostade $200 med 8GB minne för knappt 6 år sen. Priset på ett kort med samma mängd minne har alltså gått upp med 50%. Både AMD och NVidia hade gärna fått göra 8GB-kort för $200, men när de kostar $300 så borde de ha mer.

Skrivet av DevilsDad: Undrar hur mycket detta drivs av att oinsatta tänker "högre siffra är bättre!". Jag ställer mig fortfarande tveksam till att mer än 8GB gör någon nytta med så lite beräkningskraft som 5060ti har. Om man vill spela i 20fps i 4k, då köper jag att 8GB inte räcker. Men i sweclockers egna tester så orkar inte 5060ti 60 fps med maxxade inställningar i högre upplösning än 1920x1080. Och inte ens i 4k ultra så går 5060ti med 16GB om 3080 med 10GB. Så jag ser ingen indikation på att det är meningsfullt för spel. 🤷‍♀️

Det är trivialt att hitta fall där prestandan på ett 8GB dyker till nästan ingenting redan på medium, just för att spelet använder något mer än 8GB minne för att det är optimerat för en konsoll (nämligen Xbox Series S med 10GB minne). Hogwarts Legacy var väl det mest kända tidiga exemplet. Mer irriterande är väl att raytracing kan behöva massor av minne, så det som är Nvidias stora affisch-funktion är i praktiken meningslös. Dessutom gör det att det är svårt att uppgradera från det mycket populära 3060, eftersom det kortet hade 12GB minne och därmed har mindre problem med just detta.

Hade Nvidia gjort ett "5060 Ti Super" med 12GB minne så hade det varit ett bra kort, om än för dyrt. 5060 S med 12GB minne hade nog lockat många att uppgradera.