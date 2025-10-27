Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Nvidia prioriterar ned GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

Melding Plague

Nvidia prioriterar ned GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

Nvidia instruerar partnertillverkare att fokusera på 16 GB-versionen av RTX 5060 Ti.

Medlem

Bättre sent än aldrig :>

Medlem

Att det där kortet ens existerar är en skymf

Medlem

5060 ti med 16GB är ju bra...
men sedan finns 5070 bara med 12gb?

Medlem

Samma med AMDs motsvarighet på 9060XT. Förstår inte varför man gör ett kort med 8GB idag riktigt.

Medlem
Skrivet av GizmoTheGreen:

5060 ti med 16GB är ju bra...
men sedan finns 5070 bara med 12gb?

Tycker det är mer störande att 5060Ti16G har sämre perf/kr än den dyrare 5070.

Ang mängden så fixar ju snart 5070 Super så att iaf minnessiffrorna hamnar i ordning igen.

Medlem
Skrivet av GizmoTheGreen:

5060 ti med 16GB är ju bra...
men sedan finns 5070 bara med 12gb?

Spännande och se vad prisskillnaden blir mellan dessa, och som grädde på moset 5070 super på intåg.

Medlem
Skrivet av lossah:

Samma med AMDs motsvarighet på 9060XT. Förstår inte varför man gör ett kort med 8GB idag riktigt.

Det är nog inte svårare än att som gör vad som säljer. När det inte säljer längre försvinner dom från marknaden.

Medlem
Skrivet av lossah:

Samma med AMDs motsvarighet på 9060XT. Förstår inte varför man gör ett kort med 8GB idag riktigt.

Hellre 9060xt 8gb än 5060 eller något annat billigare grafikkort. Alternativet vore att billigaste kortet kostar över 4000kr? Alla har inte samma behov..

Även om jag delvis håller med då jag tycker man kan köpa begagnat så förstår jag att inte alla vill det.

Medlem

Undrar hur mycket detta drivs av att oinsatta tänker "högre siffra är bättre!".

Jag ställer mig fortfarande tveksam till att mer än 8GB gör någon nytta med så lite beräkningskraft som 5060ti har. Om man vill spela i 20fps i 4k, då köper jag att 8GB inte räcker. Men i sweclockers egna tester så orkar inte 5060ti 60 fps med maxxade inställningar i högre upplösning än 1920x1080. Och inte ens i 4k ultra så går 5060ti med 16GB om 3080 med 10GB. Så jag ser ingen indikation på att det är meningsfullt för spel. 🤷‍♀️

Medlem

Planen att flöda hallarna i Asien för cs2 och Fortnite spelarna, på låga inställningar? Känns knappast gjort för något annat. 8gb vram är ju jätte-märkligt. Eller ett första kort i lill-barnets burk som snabbt blir kräset och nästan genast måste uppdateras om föräldrarna har noll koll.

Medlem

Men vad f..? JAg som just köpt ett sådant att ha som extrakort.

Medlem
Skrivet av DevilsDad:

Undrar hur mycket detta drivs av att oinsatta tänker "högre siffra är bättre!".

Jag ställer mig fortfarande tveksam till att mer än 8GB gör någon nytta med så lite beräkningskraft som 5060ti har. Om man vill spela i 20fps i 4k, då köper jag att 8GB inte räcker. Men i sweclockers egna tester så orkar inte 5060ti 60 fps med maxxade inställningar i högre upplösning än 1920x1080. Och inte ens i 4k ultra så går 5060ti med 16GB om 3080 med 10GB. Så jag ser ingen indikation på att det är meningsfullt för spel. 🤷‍♀️

De som vill prova på lite mellanstora AI modeller utöver att bara spela, kan nog räknas som insatta...
Jag vet inte hur snabbt detta kort är för AI, så min kommentar är endast för att nyansera lite.

Medlem
Skrivet av DevilsDad:

Undrar hur mycket detta drivs av att oinsatta tänker "högre siffra är bättre!".

Jag ställer mig fortfarande tveksam till att mer än 8GB gör någon nytta med så lite beräkningskraft som 5060ti har. Om man vill spela i 20fps i 4k, då köper jag att 8GB inte räcker. Men i sweclockers egna tester så orkar inte 5060ti 60 fps med maxxade inställningar i högre upplösning än 1920x1080. Och inte ens i 4k ultra så går 5060ti med 16GB om 3080 med 10GB. Så jag ser ingen indikation på att det är meningsfullt för spel. 🤷‍♀️

Jag håller med om att det är tveksamt om 5060 Ti faktiskt har nytta av 16GB i spel, men det finns definitivt situationer där mer än 8GB gör nytta (särskilt om man vill använda raytracing). Det hade nog varit mer lagomt om 5060 Ti bara hade 12GB som 5070, men det var ju inte ett alternativ p.g.a. minnesbussen på 5060 Ti.

Om det kommer ett 5060 Ti Super så lär det få 12GB, men jag vet inte om Nvidia har några planer på det eller om de tycker att 5060 Ti 16GB får duga.

Medlem
Skrivet av DevilsDad:

Undrar hur mycket detta drivs av att oinsatta tänker "högre siffra är bättre!".

Jag ställer mig fortfarande tveksam till att mer än 8GB gör någon nytta med så lite beräkningskraft som 5060ti har. Om man vill spela i 20fps i 4k, då köper jag att 8GB inte räcker. Men i sweclockers egna tester så orkar inte 5060ti 60 fps med maxxade inställningar i högre upplösning än 1920x1080. Och inte ens i 4k ultra så går 5060ti med 16GB om 3080 med 10GB. Så jag ser ingen indikation på att det är meningsfullt för spel. 🤷‍♀️

Det är rätt stor skillnad på 79 och 49 fps (9060 XT)
För att inte tala om 81 vs 0 fps... (5060Ti)

Men ja, det överdrivs ibland oxå (inget ovanligt fenomen på internet iofs). Ibland är det bara en måttlig justering som behövs för att man ska hamna inom 8 GB budgeten igen.

Men att det finns flertal där 8GB ger relevanta problem är väldigt bekräftat vid det här laget. Om du inte ser det så beror det helt enkelt på att du inte tittat tillräckligt noga.

Medlem

Inget fel på att göra kort med 8GB.
Det är priset och hur det marknadsförs som är fel.
Om priset var rätt och det marknadsfördes ärligt vore det inga problem.

Medlem
Skrivet av GizmoTheGreen:

5060 ti med 16GB är ju bra...
men sedan finns 5070 bara med 12gb?

12GB är mer än vad Xbox Series S har, vilket gör att inget spel flaskar på detta idag. En ganska bra kompromiss, och 5070 Super skall ju få 18GB vilket åtminstone jag hade känt mig väldigt trygg med på lång sikt. (Kör 12GB själv idag, men det kortet är ju inte direkt nytt).

Skrivet av lossah:

Samma med AMDs motsvarighet på 9060XT. Förstår inte varför man gör ett kort med 8GB idag riktigt.

Gå till inlägget

Det gör man för att de är märkbart billigare att producera. Inte för att minnet är jättedyrt, men minnesbussen är 128 bitar bred och då är det 4 eller 8 chip som gäller. Det största chippet som finns i GDDR6 (enligt standarden) är 2GB, dvs det största man kommer undan med "billigt" är 8GB. Det är helt enkelt kostnadseffektivt.

Det jag egentligen tycker är det större problemet är att ett x60-kort är så pass dyrt som det är. Det här är efterträdaren till Navi 14, som kostade $200 med 8GB minne för knappt 6 år sen. Priset på ett kort med samma mängd minne har alltså gått upp med 50%. Både AMD och NVidia hade gärna fått göra 8GB-kort för $200, men när de kostar $300 så borde de ha mer.

Skrivet av DevilsDad:

Undrar hur mycket detta drivs av att oinsatta tänker "högre siffra är bättre!".

Jag ställer mig fortfarande tveksam till att mer än 8GB gör någon nytta med så lite beräkningskraft som 5060ti har. Om man vill spela i 20fps i 4k, då köper jag att 8GB inte räcker. Men i sweclockers egna tester så orkar inte 5060ti 60 fps med maxxade inställningar i högre upplösning än 1920x1080. Och inte ens i 4k ultra så går 5060ti med 16GB om 3080 med 10GB. Så jag ser ingen indikation på att det är meningsfullt för spel. 🤷‍♀️

Gå till inlägget

Det är trivialt att hitta fall där prestandan på ett 8GB dyker till nästan ingenting redan på medium, just för att spelet använder något mer än 8GB minne för att det är optimerat för en konsoll (nämligen Xbox Series S med 10GB minne). Hogwarts Legacy var väl det mest kända tidiga exemplet. Mer irriterande är väl att raytracing kan behöva massor av minne, så det som är Nvidias stora affisch-funktion är i praktiken meningslös. Dessutom gör det att det är svårt att uppgradera från det mycket populära 3060, eftersom det kortet hade 12GB minne och därmed har mindre problem med just detta.

Hade Nvidia gjort ett "5060 Ti Super" med 12GB minne så hade det varit ett bra kort, om än för dyrt. 5060 S med 12GB minne hade nog lockat många att uppgradera.

Medlem
Skrivet av mpat:

12GB är mer än vad Xbox Series S har, vilket gör att inget spel flaskar på detta idag.

Enligt logiken, "har man ett 5070 så kör man inget mer krävande än Series S render-settings"?

12GB räcker väldigt långt idag, speciellt då 5070 inte har extrem prestanda (dvs "max allt" är inte alltid hälsosamt ändå). Men det har inte så mkt med Series S att göra.

Medlem
Skrivet av ipac:

Enligt logiken, "har man ett 5070 så kör man inget mer krävande än Series S render-settings"?

Nej, enligt logiken att det alltid finns en preset som funkar, för du kan åtminstone gå till Series-S-nivån (oftast medium) och sedan lägga på funktioner.

Mer specifikt så har det mig veterligen inte hänt att ett spel totalkraschar i prestanda på ett 12GB-kort för att VRAM tar slut.

Medlem

Alla kort är dyra, men slog till när Inet sålde de för ca 3500. Mycket hat på kortet, men undervoltat drar det max 110watt. I en server med gaming vm och sunshine/apollo server tyckte jag den passade bra . 1080p max utan raytracing. Bra performance per watt. Raytracing och 4k är ju bara att glömma och säkert problem i framtiden.

Medlem
Skrivet av skosnore:

Alla kort är dyra, men slog till när Inet sålde de för ca 3500. Mycket hat på kortet, men undervoltat drar det max 110watt. I en server med gaming vm och sunshine/apollo server tyckte jag den passade bra . 1080p max utan raytracing. Bra performance per watt. Raytracing och 4k är ju bara att glömma och säkert problem i framtiden.

Detta är iofs helt sant, men du hade nog klarat dig på en 3060 eller 6700XT eller nåt sånt istället.

Medlem
Skrivet av lossah:

Samma med AMDs motsvarighet på 9060XT. Förstår inte varför man gör ett kort med 8GB idag riktigt.

Ta marknadsplats i OEM marknaden.

Medlem
Skrivet av mpat:

Nej, enligt logiken att det alltid finns en preset som funkar, för du kan åtminstone gå till Series-S-nivån (oftast medium) och

Klart det alltid finns lägre nivåer som funkar. Men det har väldigt lite med Series S att göra utan helt enkelt pga att det finns en UPPSJÖ enklare och/eller äldre PC hårdvara där ute.

Men framförallt, om det är Series S nivå på grafiken som gäller så räcker 8GB med råge eftersom S GPUn garanterat allokerar mindre minne än så. Så ditt resonemang är tokigt redan från början.

Medlem
Skrivet av ipac:

Klart det alltid finns lägre nivåer som funkar. Men det har väldigt lite med Series S att göra utan helt enkelt pga att det finns en UPPSJÖ enklare och/eller äldre PC hårdvara där ute.

Men framförallt, om det är Series S nivå på grafiken som gäller så räcker 8GB med råge eftersom S GPUn garanterat allokerar mindre minne än så. Så ditt resonemang är tokigt redan från början.

Logiken kommer i från att det var precis så för Hogwarts Legacy, det första spelet som verkligen kraschade i prestanda vid 8GB. Att det kan bli så i hundra spel till är delvis en extrapolation.

Att det finns äldre hårdvara är givetvis sant, men det är inte nödvändigtvis något man gör ett preset för, eftersom man inte kan testa på varenda konfiguration. Det faktumet att 3060 har mer minne än 3070 (och 3060 Ti) och dessutom är mycket vanligare gör att man mycket väl kan göra sitt preset för det och "glömma" 3070, precis som Avalanche/WB gjorde.

