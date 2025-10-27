Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Gått in i en vägg - Vad ska man köpa härnäst?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Gått in i en vägg - Vad ska man köpa härnäst?

Tjena! Nu till jul tänkte jag treata mig själv till en fin PC uppgradering. Mitt nuvarande rigg är följande:
- R7 5700X3D
- RX6600
- ASUS Prime A520m-k
- Nån 500GB SATA SSD (tror Crucial)
- 3200Mhz 16GB RAM
- Thermaltake Versa H15 (daterat som fan)
- Corsair CV550
- Nån Vattenkylare som är 240mm har jag för mig

I alla fall, nu har jag verkligen gått in i en vägg. För jag har ingen aning vad jag ska uppgradera. R7an känns mest stabil, köpte den förra året så det är inte aktuellt för AM5 skifte (för 5700 är inte dålig än). När det gäller grafikkort är jag nöjd egentligen med hur det är just nu, jag kan köra 1080p 144fps på höga inställningar liksom, om jag uppgraderar den är det väl aktuellt med 9060 XT och 1440p, men det skulle troligen gå över min budget om inte Inet tar mig miste. I alla fall mitt moderkort och chassi känns väl la ändå som dem mest daterade sakerna. Chassit är en svart box med NOLL kabelhantering (även om jag ville kan man praktiskt inte), och moderkortet är fortfarande på PCIe 3.0 vilket är två generationer gammalt atp och orsakar nå ~5-10% sämre prestanda tack vare det sämre gränssnittet, men det handlar bara om några FPS och inte så stor påverkan eller? Även om jag uppgraderar dem två så bör jag väl ändå uppgradera till AM5 om tre år eller nåt, då borde jag inte köpa ett sprillans nytt moderkort till en gammal generation eller? Mitt nätaggregat har gått paj en gång redan men inet täckte ersättare och det har funkat som bra sedan dess, kanske man ska uppgradera det? Men det är inte i närheten av hur stor uppgradering jag vill ha, även om absolut det är bra.

Det kanske är värt att nämna att nya spel verkar gå lite över min rigg? För rekommenderade specs då, tänker mest på Subnautica 2 och FM26.

Så här har min tankegång gått lite, förlåt om det blev en stor vägg text.

Ha det fint!

Visa signatur

R7 5700X3D - RX 6600 - A520 - Versa H15 - 3200Mhz 16GB RAM - 512 GB SSD - CV550 -

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Byter du moderkort så antar jag att det blir annan socket(dålig koll på AMD) så du behöver byta cpu också. Och det lär ju bli annan generation pcie så då kommer inte ramminnena passa heller.
Annars känns väl en m.2-disk som en lämplig uppgradering.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Moderator

Utifrån det du skriver så verkar du nöjd rent prestandamässigt. Då hade jag suttit still i båten vad gäller CPU och GPU (samt moderkort och minnen).

Jag hade i så fall satsat på de komponenter som du sen kan ta med dig vid en framtida uppgradering av processor och grafikkort, t.ex. ett modernare chassi och ett högkvalitativt nätagg t.ex.

Alternativt så håller du hårt i pengarna och satsar på en helt ny burk den dagen du känner att prestandan inte räcker till. Då har du både möjlighet att sälja din nuvarande burk plus att du har den där sparade slanten sen tidigare och förhoppningsvis en lite större totalbudget för nyinköp.

Visa signatur

Fractal Define 7 | Seasonic Prime Titanium 850W | ROG STRIX B550-E GAMING | AMD Ryzen 7 5800X3D | Thermalright TRUE copper w. 2x Noctua NF-A12x25 | 32GB TridentZ RGB 3600C16 | Asus GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC | Samsung 980 Pro 1Tb | Samsung 970 EVO 1Tb | 2x Samsung 850 EVO 1Tb @ RAID1 | Samsung 870QVO 4Tb | LG OLED 42C4

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av CoolingenJulian:

nu har jag verkligen gått in i en vägg. För jag har ingen aning vad jag ska uppgradera.

Gå till inlägget

Låter som en billig jul. ¯\_(ツ)_/¯

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av shugge:

Jag hade i så fall satsat på de komponenter som du sen kan ta med dig vid en framtida uppgradering av processor och grafikkort, t.ex. ett modernare chassi och ett högkvalitativt nätagg t.ex.

Gå till inlägget

Det lär nog bli detta, nån uppgradering måste man ju göra till burken!

... däremot verkar dem flesta moderna chassin behöva fler USB typ-E anslutningar till moderkortet än vad mitt har, men får se om jag hittar nån lösning

Senast redigerat
Visa signatur

R7 5700X3D - RX 6600 - A520 - Versa H15 - 3200Mhz 16GB RAM - 512 GB SSD - CV550 -

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av CoolingenJulian:

moderkortet är fortfarande på PCIe 3.0 vilket är två generationer gammalt atp och orsakar nå ~5-10% sämre prestanda tack vare det sämre gränssnittet, men det handlar bara om några FPS och inte så stor påverkan eller?

Gå till inlägget

Beror helt på vad du köper. Du kan skaffa kort i 3090/4080 klassen utan att du förlorar mer än några procent pga PCI 3.0. Men du kan också köpa ett 4060 och förlora betydligt mer än så då det är ett 8x kort samt bara har 8GB VRAM. Har du lite VRAM så kommer det behövas mer trafik via PCIe osv.

Det viktiga när man sitter med ett 3.0 system är att man skaffar ett kort som har 16 banor och inte snålar med VRAM.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Finns ju alltid alternativet att sälja den gamla datorn medan den fortfarande kan inbringa några kronor och göra bytet till en modernare med AM5, DDR5, PCIE4/5 och en 1440p-kapabel GPU redan nu. Men det beror ju såklart på hur stor budgeten är.

Om du bestämt dig för att uppgradera enstaka komponenter så är mitt tips att överväga följande:

En 1-2TB m.2 NVMe PCIe gen4 SSD. Om jag inte tar miste så har ditt moderkort en PCIe gen3 m.2-plats. En gen4 är dock inte dyrare än en gen3 (och den är bakåtkompatibel) och skulle ge en märkbar prestandaökning mot en SATA SSD.

En ny GPU skulle kunna vara ett alternativ om du redan nu vill gå över till 1440p-gaming. Din gamla dator bör klara det hyfsat väl med en bättre GPU. Har du inga planer på att börja spela i 1440p ännu så är det dock en onödig uppgradering; jag skulle aldrig lägga pengar på en GPU jag kan ta med mig till nästa dator (om jag inte skall köpa ny dator inom mycket kort tid) då utvecklingen är såpass snabb på grafikkortsområdet.

Ett bra nätagg, typ ett 850+W Seasonic ATX 3.1 kommer du kunna använda i många år. Det kommer sannolikt fungera lika väl i din nuvarande dator, som i din nästa och nästnästa. Nackdelen är väl att det inte är en så "rolig" uppdatering då den inte kommer märkas av på prestandan.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar