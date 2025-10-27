Mera frågor om Protobuf

Chassi: Fractal Design Define C || Processor: Intel i7-8700K || Grafikkort: ASUS GeForce GTX 1080Ti ROG Strix Gaming || Moderkort: Gigabyte Z370 AORUS ULTRA WIFI || Minne: Corsair Vengeance LPX DDR4 3000MHz 32 Gb || Lagring: Samsung 860 EVO 1TB SSD || PSU: Seasonic Focus+ 850W 85+ GOLD PSU || Skärm:Samsung Odyssey G9 || Windows 10
Det låter lite märkligt lite som du för söker springa innan du kan gå.
Protobuf-filerna är enbart en spec som beskriver hur meddelanden och eventuellt tjänster ska vara strukturerade. Protobuf-kompilatorn kan översätta dessa till skelettkod som kommer vara inkomplett i sig själv och sedan blir det upp till dig att använda denna skelettkoden och fylla i tomrummen för att få den funktionell.
Efter att du genererat skelettkoden så kommer du inte använda protobuf-filerna mer så dom kommer inte läsas av programmet.
Protobuf-filernas innehåll kommer diktera hur mycket du kan få "gratis". Om protobuf-filerna enbart innehåller Message i olika varianter så kommer du behöva implementera transporten som skickar/tar emot dessa meddelande. Om det finns med Service så brukar protobuf-kompilatorn kunna spotta ur sig interface som hjälper dig att implementera en server (om man vill skapa en egen tjänst) och klientkod för att kunna anropa en existerande server.
Skrivet av orp:
Det låter lite märkligt lite som du för söker springa innan du kan gå.
Protobuf-filerna är enbart en spec som beskriver hur meddelanden och eventuellt tjänster ska vara strukturerade. Protobuf-kompilatorn kan översätta dessa till skelettkod som kommer vara inkomplett i sig själv och sedan blir det upp till dig att använda denna skelettkoden och fylla i tomrummen för att få den funktionell.
Efter att du genererat skelettkoden så kommer du inte använda protobuf-filerna mer så dom kommer inte läsas av programmet.
Protobuf-filernas innehåll kommer diktera hur mycket du kan få "gratis". Om protobuf-filerna enbart innehåller Message i olika varianter så kommer du behöva implementera transporten som skickar/tar emot dessa meddelande. Om det finns med Service så brukar protobuf-kompilatorn kunna spotta ur sig interface som hjälper dig att implementera en server (om man vill skapa en egen tjänst) och klientkod för att kunna anropa en existerande server.
Tack för svaret. Ja, behövs nog lite mer förklaring, men hinner inte nu.
