Mera frågor om Protobuf

Mera frågor om Protobuf

Hej! Jag vet att jag startat en del trådar om detta och ber om ursäkt för det.

I alla fall så försöker jag läsa en protbuf-fil med ändelsen .pb.

Ska egentligen läsa filen i en Swiftfil för en app för iPhone. Dock fick jag förslag från där jag hämtar ett API (Trafiklab.se) att ha en separat server och skicka svaren därifrån till min app. Detta eftersom det kan bli för många förfrågningar direkt till appen annars.

Bestämde mig då för att testa att använda Java på servern.

Nu har jag kommit så långt att jag har generat en java-fil med protoc-commandot.

Om jag förstår det hela rätt ska man sedan använda de klasser som finns i den genererade Java-filen men inte köra den.

Istället ska man skapa en ny java fil som använder klasserna.

Här börjar mitt problem. Hur ska jag på enklaste sätt skapa det program som sedan läser .pb-filen.

Har försökt fråga ChatGPT men för varje svar blir det mer problem.

Har något en lösning i annat än Java är det intressant också.

Det låter lite märkligt lite som du för söker springa innan du kan gå.

Protobuf-filerna är enbart en spec som beskriver hur meddelanden och eventuellt tjänster ska vara strukturerade. Protobuf-kompilatorn kan översätta dessa till skelettkod som kommer vara inkomplett i sig själv och sedan blir det upp till dig att använda denna skelettkoden och fylla i tomrummen för att få den funktionell.

Efter att du genererat skelettkoden så kommer du inte använda protobuf-filerna mer så dom kommer inte läsas av programmet.

Protobuf-filernas innehåll kommer diktera hur mycket du kan få "gratis". Om protobuf-filerna enbart innehåller Message i olika varianter så kommer du behöva implementera transporten som skickar/tar emot dessa meddelande. Om det finns med Service så brukar protobuf-kompilatorn kunna spotta ur sig interface som hjälper dig att implementera en server (om man vill skapa en egen tjänst) och klientkod för att kunna anropa en existerande server.

Det låter lite märkligt lite som du för söker springa innan du kan gå.

Protobuf-filerna är enbart en spec som beskriver hur meddelanden och eventuellt tjänster ska vara strukturerade. Protobuf-kompilatorn kan översätta dessa till skelettkod som kommer vara inkomplett i sig själv och sedan blir det upp till dig att använda denna skelettkoden och fylla i tomrummen för att få den funktionell.

Efter att du genererat skelettkoden så kommer du inte använda protobuf-filerna mer så dom kommer inte läsas av programmet.

Protobuf-filernas innehåll kommer diktera hur mycket du kan få "gratis". Om protobuf-filerna enbart innehåller Message i olika varianter så kommer du behöva implementera transporten som skickar/tar emot dessa meddelande. Om det finns med Service så brukar protobuf-kompilatorn kunna spotta ur sig interface som hjälper dig att implementera en server (om man vill skapa en egen tjänst) och klientkod för att kunna anropa en existerande server.

Tack för svaret. Ja, behövs nog lite mer förklaring, men hinner inte nu.

